Agustina Vivanco

Argentina

Alberto Lotuf

Rosario

Mariana y Andrés

Titi Ciabattoni

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Sociedad

Juicio por Solange Musse: el viernes habrá una nueva audiencia con más testigos

El abogado querellante, Carlos Nayi, dijo en Cadena 3 que solicitarán la ampliación de acusación y plantearán que existió violencia institucional.

03/09/2025 | 10:45Redacción Cadena 3

FOTO: Pablo Musse y su hija, Solange Musse.

    Audio. El viernes continúa el juicio por Solange Musse en Río Cuarto

El próximo viernes, la Cámara del Crimen de Río Cuarto continuará el juicio por el caso de Solange Musse. Esta será la tercera audiencia del proceso, donde se convocan a siete testigos.

El abogado querellante, Carlos Nayi, afirmó en Cadena 3 que pedirán la ampliación de la acusación y plantearán que existió violencia institucional.

El juicio es contra dos integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Huinca Renancó: Analia Morales, asistente social, y el doctor Eduardo Andrada, médico del puesto sanitario de la localidad.

Ambos impidieron el ingreso de Pablo Musse a Córdoba en agosto de 2020, cuando su hija, Solange, se encontraba internada en respirador artificial y falleció poco después. Desde el COE acordaron que debía interrumpirse el paso y retornar a Neuquén.

Informe de Francisco Centeno.

Sociedad

Podcast

Podcast

Podcast

3x1=4

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

