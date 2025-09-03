Juicio por Solange Musse: el viernes habrá una nueva audiencia con más testigos

El próximo viernes, la Cámara del Crimen de Río Cuarto continuará el juicio por el caso de Solange Musse. Esta será la tercera audiencia del proceso, donde se convocan a siete testigos.

El abogado querellante, Carlos Nayi, afirmó en Cadena 3 que pedirán la ampliación de la acusación y plantearán que existió violencia institucional.

El juicio es contra dos integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Huinca Renancó: Analia Morales, asistente social, y el doctor Eduardo Andrada, médico del puesto sanitario de la localidad.

Ambos impidieron el ingreso de Pablo Musse a Córdoba en agosto de 2020, cuando su hija, Solange, se encontraba internada en respirador artificial y falleció poco después. Desde el COE acordaron que debía interrumpirse el paso y retornar a Neuquén.

Informe de Francisco Centeno.