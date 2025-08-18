Internaron al humorista "Cacho" Garay y podría sufrir una amputación
El humorista Cacho Garay, de 71 años, está internado por problemas de salud y enfrenta graves cargos judiciales.
18/08/2025 | 14:56Redacción Cadena 3
FOTO: Cacho Garay.
-
Audio. Cacho Garay, humorista, internado por grave problema de salud en Mendoza
Cadena 3
Hay gran preocupación por la salud del reconocido humorista "Cacho" Garay, quien fue internado de urgencia en la clínica privada de Mendoza debido a una descompensación por un problema arterial.
Este problema se agrava por sus antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares.
"Cacho" Garay ingresó en un estado delicado y será sometido a una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo de su pie izquierdo.
/Inicio Código Embebido/
Fue tras una pelea. Quién era el hombre que fue asesinado por el “perejil” del caso Dalmasso
Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, tenía 37 años y murió tras un violento episodio ocurrido este sábado en Río Cuarto.
/Fin Código Embebido/
Los médicos advirtieron que si la operación no logra los resultados esperados, podrían tener que realizar una amputación para evitar complicaciones mayores.
Es importante recordar que Garay había solicitado prisión domiciliaria para continuar con un tratamiento médico adecuado. Sin embargo, su estado de salud no es el único reto que enfrenta, ya que continúa envuelto en una causa judicial que lo llevará a juicio oral.
El humorista está acusado de 10 delitos, entre ellos el presunto abuso sexual, violencia de género, amenaza y tenencia de armas.
Informe de Laura Carbonari.
Lectura rápida
¿Qué le ocurrió a "Cacho" Garay? Fue internado de urgencia por una descompensación arterial.
¿Dónde fue internado? En una clínica privada de Mendoza.
¿Qué procedimiento médico se le realizará? Una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo de su pie izquierdo.
¿Qué riesgos enfrenta tras la operación? La posibilidad de una amputación si la operación no tiene éxito.
¿Qué otros problemas enfrenta "Cacho" Garay? Está involucrado en una causa judicial con acusaciones de 10 delitos, incluyendo abuso sexual y violencia de género.