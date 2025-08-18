Internaron al humorista "Cacho" Garay y podría sufrir una amputación

Hay gran preocupación por la salud del reconocido humorista "Cacho" Garay, quien fue internado de urgencia en la clínica privada de Mendoza debido a una descompensación por un problema arterial.

Este problema se agrava por sus antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares.

"Cacho" Garay ingresó en un estado delicado y será sometido a una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo de su pie izquierdo.

Los médicos advirtieron que si la operación no logra los resultados esperados, podrían tener que realizar una amputación para evitar complicaciones mayores.

Es importante recordar que Garay había solicitado prisión domiciliaria para continuar con un tratamiento médico adecuado. Sin embargo, su estado de salud no es el único reto que enfrenta, ya que continúa envuelto en una causa judicial que lo llevará a juicio oral.

El humorista está acusado de 10 delitos, entre ellos el presunto abuso sexual, violencia de género, amenaza y tenencia de armas.

Informe de Laura Carbonari.