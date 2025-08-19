En vivo

Claudio Giglioni

Argentina

Sociedad

Incendio y daños por tormenta en Salta: más de 130 llamadas al 911

Un incendio y daños importantes por tormenta se reportan en Salta, con más de 130 llamadas al 911. Bomberos lograron controlar la situación rápidamente.

19/08/2025 | 16:48

FOTO: Salta enfrenta daños severos por tormenta y un incendio

  1.

    Incendio y daños por tormenta en Salta: más de 130 llamadas al 911

    Viva la Radio

    Episodios

El comisario Cristian Aguilera Alaníz informó a Cadena 3 sobre un incendio de vivienda en la provincia de Salta, además de importantes daños causados por una tormenta que se desató en la madrugada.

Entre las 4 y las 7 de la mañana, se registraron más de 130 llamadas al sistema de emergencia 911. Los reportes incluían daños en viviendas por voladuras de techos, caídas de árboles, tensores, caídas de postes y cartelería en diferentes barrios.

El comisario detalló que también hubo asistencia por voladuras de techos en San Antonio de los Cobres. Asimismo, en Villa San Antonio, se produjo un incendio en una vivienda que fue sofocado rápidamente por los bomberos.

El informe destaca la respuesta oportuna de los equipos de emergencia ante los eventos climáticos adversos.

