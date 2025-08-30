Fuego intencional en Villa de Merlo fue contenido por bomberos y personal municipal

FOTO: El incendio intencional en el Chipeadero fue contenido

La Municipalidad de Villa de Merlo confirmó que el fuego iniciado de manera intencional en la zona del Chipeadero fue contenido. Bomberos voluntarios de Merlo, Carpintería, Cortaderas, y La Paz junto a personal municipal y de Vialidad Provincial continúan trabajando para extinguirlo por completo.

La intendencia radicó la denuncia por el hecho, y Defensa Civil pide a la comunidad no acercarse a la zona, mantenerse alerta y reservar líneas de acercamiento para casos reales.

La situación continúa siendo monitorizada para evitar nuevos focos de incendio y garantizar la seguridad de los habitantes en la región.

Informe de Alejandro Heredia