Fuego intencional en Villa de Merlo fue contenido por bomberos y personal municipal
La Municipalidad de Villa de Merlo confirmó que el incendio intencional en el Chipeadero fue contenido. Se trabaja para extinguirlo completamente. La comunidad debe mantenerse alejada.
30/08/2025 | 08:34Redacción Cadena 3
FOTO: El incendio intencional en el Chipeadero fue contenido
Audio. Fuego intencional en Villa de Merlo fue contenido por bomberos y personal municipal
Una mañana para todos
La Municipalidad de Villa de Merlo confirmó que el fuego iniciado de manera intencional en la zona del Chipeadero fue contenido. Bomberos voluntarios de Merlo, Carpintería, Cortaderas, y La Paz junto a personal municipal y de Vialidad Provincial continúan trabajando para extinguirlo por completo.
La intendencia radicó la denuncia por el hecho, y Defensa Civil pide a la comunidad no acercarse a la zona, mantenerse alerta y reservar líneas de acercamiento para casos reales.
La situación continúa siendo monitorizada para evitar nuevos focos de incendio y garantizar la seguridad de los habitantes en la región.
Informe de Alejandro Heredia
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Villa de Merlo? Se inició un fuego de manera intencional en la zona del Chipeadero.
¿Quiénes están trabajando en la extinción del fuego? Bomberos voluntarios de Merlo, Carpintería, Cortaderas, y La Paz, junto a personal municipal y de Vialidad Provincial.
¿Cuándo se confirmó el incendio? La confirmación fue realizada por la Municipalidad de Villa de Merlo.
¿Dónde se produjo el incendio? En la zona del Chipeadero, en Villa de Merlo.
¿Por qué se pide a la comunidad que no se acerque? Para garantizar la seguridad y evitar riesgos durante la extinción del fuego.