Política y Economía

El presidente del Colegio de Abogados desmiente una industria del juicio laboral

"No hay datos confiables que permitan decir que se ha incrementado la litigiosidad laboral", manifestó Ricardo Gil Lavedra.

09/08/2025 | 09:33Redacción Cadena 3

FOTO: El presidente del Colegio de Abogados de CABA, Ricardo Gil Lavedra.

  1.

    Audio. El presidente del Colegio de Abogados desmiente la industria del juicio laboral

    Siempre Juntos

    Episodios

El presidente del Colegio Público de Abogados de CABA, Ricardo Gil Lavedra, dijo que es falso que exista una industria del juicio laboral promovida por abogados laboralistas "y que esto determine falta de inversión, problemas estructurales de la economía y afectación al desarrollo".

Además, argumentó que los números oficiales reflejan una estabilidad en el ingreso y resolución de expedientes en los últimos años.

En ese sentido, el abogado reafirmó que no hay datos confiables que sustenten la idea de un incremento en la litigiosidad laboral.

"Los números demuestran que el ingreso y resolución de los expedientes se muestra estable en los últimos años", completó.

Estas declaraciones surgen en un contexto de debate sobre la efectividad y la percepción del sistema judicial laboral en el país.

Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Quién hizo la declaración sobre la industria del juicio laboral?
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de CABA.

¿Qué afirma sobre la litigiosidad laboral?
No hay datos confiables que sustenten un incremento en la litigiosidad laboral.

¿Cuál es la situación de los expedientes en los últimos años?
Los números oficiales reflejan estabilidad en el ingreso y resolución de expedientes.

¿En qué contexto se realizan estas declaraciones?
Surgen en un debate sobre la efectividad y percepción del sistema judicial laboral en el país.

¿Quién elaboró el informe?
El informe fue realizado por Mauricio Conti.

