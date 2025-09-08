En vivo

Sociedad

El incendio en la feria de Guaymallén habría sido provocado de forma intencional

El violento siniestro se desató el sábado por la tarde-noche en el mercado cooperativo ubicado en calles Gutenberg y Sarmiento.

08/09/2025 | 15:49Redacción Cadena 3

FOTO: Mega incendio en Guaymallén arrasa con galpones de feria agroindustrial

  1.

    Audio. Incendio intencional arrasa con galpones de feria agroindustrial en Guaymallén

    Viva la Radio

    Episodios

Un mega incendio que arrasó con cuatro galpones de la feria agroindustrial más importante de Guaymallén se habría provocado de manera intencional. Fuentes judiciales confirmaron que las cámaras de seguridad internas registraron a dos hombres iniciando el fuego antes de escapar saltando la medianera.

El violento siniestro se desató el sábado por la tarde-noche en el mercado cooperativo ubicado en calles Gutenberg y Sarmiento. La magnitud del fuego obligó a un amplio despliegue de dotaciones de bomberos de toda la provincia de Mendoza, que trabajaron sin descanso hasta la madrugada para sofocar las llamas.

Durante las tareas de extinción, un techo se derrumbó y un portón metálico cayó sobre una auxiliar de policía de 38 años, quien sufrió politraumatismos por aplastamiento y ya fue dada de alta.

El incendio causó daños totales en cuatro galpones, provocando pérdidas millonarias para los comerciantes. Se destruyeron cámaras frigoríficas, autoelevadores, camiones y mercadería. La oficina del fiscal de jurisdicción quedó a cargo de la investigación para identificar a los responsables de este presunto ataque.

Informe de Laura Carbonari.

