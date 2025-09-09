El Círculo Médico de Salta suspende la atención a afiliados del IPS: los motivos
La falta de pago de $2.400 millones lleva a la institución a suspender la atención a afiliados del IPS, a partir del miércoles.
09/09/2025 | 11:03Redacción Cadena 3
FOTO: El Círculo Médico de Salta suspende la atención a afiliados del IPS.
La presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, confirmó a Cadena 3 la suspensión de atención a los afiliados del Instituto Provincial de Salud desde este miércoles por la falta de pago de una deuda de $2.400 millones.
En ese marco, Wilde indicó que "hasta la fecha no hay novedades de pago".
Además, la presidenta del Círculo Médico de la provincia comentó que vienen "atendiendo a los pacientes del IPS con pagos fraccionados y hemos tenido otro retraso en meses anteriores".
Por último, Wilde enfatizó que "esta crisis ya viene hace rato y es insostenible para nuestros socios".
Informe de Elisa Zamora.