El Círculo Médico de Salta suspende la atención a afiliados del IPS: los motivos

FOTO: El Círculo Médico de Salta suspende la atención a afiliados del IPS.

La presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, confirmó a Cadena 3 la suspensión de atención a los afiliados del Instituto Provincial de Salud desde este miércoles por la falta de pago de una deuda de $2.400 millones.

En ese marco, Wilde indicó que "hasta la fecha no hay novedades de pago".

Además, la presidenta del Círculo Médico de la provincia comentó que vienen "atendiendo a los pacientes del IPS con pagos fraccionados y hemos tenido otro retraso en meses anteriores".

Por último, Wilde enfatizó que "esta crisis ya viene hace rato y es insostenible para nuestros socios".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Elisa Zamora.