Detienen a una mujer por vender drogas en Villa Martínez
La aprehendida tiene 33 años. La FPA secuestró casi 300 dosis de cocaína, marihuana, dinero y elementos de fraccionamiento.
03/09/2025 | 12:05Redacción Cadena 3
FOTO: Detienen a una mujer por vender drogas en Villa Martínez (Foto: archivo).
Audio. Detienen a una mujer por vender drogas en Villa Martínez
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una mujer acusada de vender drogas en Villa Martínez. El operativo se desarrolló en calle Francisco de Arteaga.
Las fuerzas de seguridad secuestraron casi 300 dosis de cocaína, además de marihuana.
También se incautó dinero y diversos elementos que fueron utilizados para el fraccionamiento y venta de estupefacientes.
Todo el procedimiento estuvo a cargo de una Fiscalía de lucha contra el narcotráfico.
Informe de Francisco Centeno.