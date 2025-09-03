FOTO: Detienen a una mujer por vender drogas en Villa Martínez (Foto: archivo).

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una mujer acusada de vender drogas en Villa Martínez. El operativo se desarrolló en calle Francisco de Arteaga.

Las fuerzas de seguridad secuestraron casi 300 dosis de cocaína, además de marihuana.

También se incautó dinero y diversos elementos que fueron utilizados para el fraccionamiento y venta de estupefacientes.

Todo el procedimiento estuvo a cargo de una Fiscalía de lucha contra el narcotráfico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.