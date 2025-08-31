Detenidos con armas y 5 millones de pesos en autopista Santa Fe Rosario
Dos hombres fueron detenidos en la autopista Santa Fe Rosario con armas y 5 millones de pesos en efectivo durante un control policial en el peaje. Las armas están bajo custodia para peritajes.
Dos hombres fueron detenidos en la autopista Santa Fe Rosario, a la altura del kilómetro 141, durante un operativo de control vehicular.
Los detenidos tenían en su poder un revólver cargado, un arma blanca y una importante suma de dinero. El procedimiento se realizó cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger en el peaje de Souso Viejo.
El nerviosismo del conductor motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Durante la misma, los agentes hallaron un revólver Doberman extra con 10 cartuchos activos y un cuchillo de caza, ambos ocultos en la guantera del rodado.
Ni el conductor ni su acompañante pudieron acreditar la tenencia legal de las armas. Además, se encontró en el interior del vehículo una suma cercana a los 5 millones de pesos en efectivo.
El dinero fue depositado judicialmente junto al rodado y las armas quedaron bajo custodia para aperitajes balísticos.