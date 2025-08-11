En vivo

Sociedad

Detenido por desmantelar vehículos en Villa Martínez, Córdoba

Un malviviente fue detenido desarmando vehículos en Villa Martínez. Los autos tenían pedido de secuestro y se secuestraron varias partes durante el procedimiento.

11/08/2025 | 14:02Redacción Cadena 3

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

  1.

    Audio. Detenido por desmantelar vehículos en Villa Martínez, Córdoba

    Siempre Juntos

    Episodios

Un malviviente quedó detenido tras ser encontrado desarmando vehículos en Villa Martínez, Córdoba. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Levuko y Valenti, donde un grupo de policías se acercó a un patio y observó a dos sujetos desarmando dos vehículos.

El comisario Agüero comentó que al intentar identificarlos, uno de los sujetos logró escapar por los techos. Al revisar los vehículos, se constató que presentaban pedido de secuestro, resultando en la aprehensión de uno de ellos.

En el procedimiento también se secuestraron ojos de gatos, butacas y otras partes de los vehículos. Los policías entregaron el caso a la unidad judicial correspondiente.

Los vehículos involucrados fueron identificados como dos Renault Kangoo, que estaban siendo desmantelados por los delincuentes, mientras que uno huyó y otro fue detenido en el lugar. 

Informe de Gonzalo Carrasquera 

