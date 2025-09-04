FOTO: Desarticulan red de narcotráfico y decomisaron 417 kilos de cocaína en Salta

Gendarmes desarticularon una red de narcotráfico y decomisaron más de 417 kilos de cocaína ocultos en siete neumáticos de auxilio y duales de un camión Volvo.

Hay siete personas detenidas e imputadas en Tartagal. El procedimiento ocurre sobre la Ruta Nacional 34 a la altura de Senda Hachada, al norte de Salta.

La banda ingresaba al país la droga en una camioneta, otro vehículo cumplía la función de puntero y luego un camión transportaba el cargamento.

El operativo culmina con siete allanamientos, cuatro en Salta y tres en Quimilí, Santiago del Estero. Incautan una camioneta, un revólver, teléfonos satelitales, municiones y documentación de interés para la causa.

Informe de Elisa Zamora