En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Desarticulan red de narcotráfico y decomisaron 417 kilos de cocaína en Salta

Hay siete detenidos, con múltiples allanamientos. Fueron interceptados por los funcionarios sobre la Ruta Nacional Nº 34 cuando se dirigían hacia la provincia de Santiago del Estero. 

04/09/2025 | 15:55Redacción Cadena 3

FOTO: Desarticulan red de narcotráfico y decomisaron 417 kilos de cocaína en Salta

  1.

    Audio. Desarticulan red de narcotráfico y decomisan 417 kilos de cocaína en Salta

    Viva la Radio

    Episodios

Gendarmes desarticularon una red de narcotráfico y decomisaron más de 417 kilos de cocaína ocultos en siete neumáticos de auxilio y duales de un camión Volvo.

Hay siete personas detenidas e imputadas en Tartagal. El procedimiento ocurre sobre la Ruta Nacional 34 a la altura de Senda Hachada, al norte de Salta.

La banda ingresaba al país la droga en una camioneta, otro vehículo cumplía la función de puntero y luego un camión transportaba el cargamento.

El operativo culmina con siete allanamientos, cuatro en Salta y tres en Quimilí, Santiago del Estero. Incautan una camioneta, un revólver, teléfonos satelitales, municiones y documentación de interés para la causa.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué se desarticuló? Una red de narcotráfico que transportaba cocaína.

¿Quiénes están detenidos? Siete personas en Tartagal.

¿Cuándo ocurrió el procedimiento? Recientemente, en la Ruta Nacional 34.

¿Dónde se realizaron los allanamientos? En Salta y Quilimes, Santiago del Estero.

¿Cómo se transportaba la droga? En una camioneta y un camión que transportaba el cargamento.

¿Por qué es relevante el operativo? Se incautaron más de 417 kilos de cocaína y varios objetos de interés para la investigación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho