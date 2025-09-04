Desarticulan red de narcotráfico y decomisaron 417 kilos de cocaína en Salta
Hay siete detenidos, con múltiples allanamientos. Fueron interceptados por los funcionarios sobre la Ruta Nacional Nº 34 cuando se dirigían hacia la provincia de Santiago del Estero.
04/09/2025 | 15:55Redacción Cadena 3
FOTO: Desarticulan red de narcotráfico y decomisaron 417 kilos de cocaína en Salta
Audio. Desarticulan red de narcotráfico y decomisan 417 kilos de cocaína en Salta
Gendarmes desarticularon una red de narcotráfico y decomisaron más de 417 kilos de cocaína ocultos en siete neumáticos de auxilio y duales de un camión Volvo.
Hay siete personas detenidas e imputadas en Tartagal. El procedimiento ocurre sobre la Ruta Nacional 34 a la altura de Senda Hachada, al norte de Salta.
La banda ingresaba al país la droga en una camioneta, otro vehículo cumplía la función de puntero y luego un camión transportaba el cargamento.
El operativo culmina con siete allanamientos, cuatro en Salta y tres en Quimilí, Santiago del Estero. Incautan una camioneta, un revólver, teléfonos satelitales, municiones y documentación de interés para la causa.
Informe de Elisa Zamora
