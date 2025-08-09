Condenan a 14 años de prisión a un hombre por abusar de su hija durante 10 años
El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena solicitada por la fiscalía. Tiene 51 años.
09/08/2025 | 09:00Redacción Cadena 3
FOTO: Condenan a 14 años a un hombre por abusar de su hija (Foto: Periódico judicial).
Un hombre de 51 años fue juzgado en San Luis por abusar sexualmente de su hija durante más de una década. En audiencia de juicio abreviado, el acusado reconoció los hechos y aceptó la pena de 14 años de prisión solicitada por la fiscalía.
La calificación penal fue abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por el vínculo, por el daño mental causado y por la convivencia preexistente.
La joven presenció la audiencia de forma remota y prestó conformidad al acuerdo entre la fiscalía y la defensa.
Informe de Alejandro Heredia.
