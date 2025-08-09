En vivo

Sociedad

Condenan a 14 años de prisión a un hombre por abusar de su hija durante 10 años

El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena solicitada por la fiscalía. Tiene 51 años.

09/08/2025 | 09:00

FOTO: Condenan a 14 años a un hombre por abusar de su hija (Foto: Periódico judicial).

Un hombre de 51 años fue juzgado en San Luis por abusar sexualmente de su hija durante más de una década. En audiencia de juicio abreviado, el acusado reconoció los hechos y aceptó la pena de 14 años de prisión solicitada por la fiscalía.

La calificación penal fue abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por el vínculo, por el daño mental causado y por la convivencia preexistente. 

La joven presenció la audiencia de forma remota y prestó conformidad al acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

Informe de Alejandro Heredia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue juzgado por abusar sexualmente de su hija durante más de una década.

¿Quién fue juzgado? Un hombre de 51 años.

¿Cuándo se llevó a cabo el juicio? En una audiencia de juicio abreviado.

¿Dónde tuvo lugar el juicio? En San Luis.

¿Cómo se resolvió el caso? El acusado aceptó una pena de 14 años de prisión.

¿Por qué se le impuso esa pena? Por abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado.

