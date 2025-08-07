En vivo

Sociedad

Cinco detenidos por el homicidio de una joven de 23 años en Sol Naciente

Las personas aprehendidas están acusadas de homicidio agravado.

07/08/2025 | 11:15Redacción Cadena 3

FOTO: Cinco detenidos por el homicidio de una joven de 23 años en Sol Naciente.

  1.

    Audio. Cinco detenidos por el homicidio de una joven de 23 años en Sol Naciente

    Siempre Juntos

    Episodios

Cinco personas fueron detenidas en Córdoba en relación con un homicidio ocurrido en Sol Naciente, donde una mujer de 23 años recibió un disparo en la cabeza durante una discusión en la vía pública.

La joven, que salió en defensa de un familiar, terminó falleciendo en el hospital tras varios días de internación.

La fiscalía, a cargo de Jorgelina Gutiez, confirmó las detenciones y expresó que todas las personas involucradas están acusadas por el delito de homicidio agravado.

Informe de Francisco Centeno.

Lectura rápida

¿Cuántas personas fueron detenidas? Cinco personas fueron detenidas.

¿Dónde ocurrió el homicidio? El homicidio ocurrió en Sol Naciente, Córdoba.

¿Qué le sucedió a la joven? La joven recibió un disparo en la cabeza y falleció en el hospital.

¿Quién está a cargo de la fiscalía? La fiscalía está a cargo de Jorgelina Gutiez.

¿Qué delito se les imputa a los detenidos? Se les imputa el delito de homicidio agravado.

