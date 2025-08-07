FOTO: Cinco detenidos por el homicidio de una joven de 23 años en Sol Naciente.

Cinco personas fueron detenidas en Córdoba en relación con un homicidio ocurrido en Sol Naciente, donde una mujer de 23 años recibió un disparo en la cabeza durante una discusión en la vía pública.

La joven, que salió en defensa de un familiar, terminó falleciendo en el hospital tras varios días de internación.

La fiscalía, a cargo de Jorgelina Gutiez, confirmó las detenciones y expresó que todas las personas involucradas están acusadas por el delito de homicidio agravado.

Informe de Francisco Centeno.