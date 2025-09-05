Caso Solange Musse: comenzó la segunda audiencia del juicio en Río Cuarto

Este viernes se lleva a cabo la segunda jornada del juicio por el caso de Solange Musse, la mujer de 35 años que falleció de cáncer de mama durante la pandemia de coronavirus en la ciudad cordobesa de Alta Gracia.

Carlos Nayi, el abogado de la familia Musse, señaló que pedirá que se juzgue a los funcionarios por privación ilegítima de la libertad.

El letrado señaló que pedirá una ampliación de la calificación legal contra el médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales, quienes se encuentran acusados por abuso de autoridad y violaciones de los deberes de funcionario público.

En ese marco, este viernes solicitarán que se agrave la carátula del caso a vejámenes y privación ilegal de la libertad calificada, según indicó Nayi, quien agregó que se espera la declaración de siete testigos.

Los implicados le negaron el ingreso del padre de Solange a la provincia de Córdoba en agosto de 2020.

De acuerdo a la acusación, los sindicados impidieron el ingreso del denunciante a la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en Alta Gracia y se encontraba con internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase 4.

El fiscal Julio Rivero señala que esta situación impidió que el hombre pudiera ver a su hija con vida por última vez, quien murió el 21 de agosto a los 35 años.

Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.

Informe de Víctor Rapetti.