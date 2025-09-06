En vivo

Sociedad

Aumento de delitos en Buenos Aires: robos y homicidios al alza en 2025

Un informe del Área de Seguridad Nacional destaca un crecimiento del 4,4% en delitos. Robos y homicidios triplican su tasa desde 2020 en la provincia de Buenos Aires.

06/09/2025 | 08:32Redacción Cadena 3

FOTO: Aumento alarmante de delitos en Buenos Aires

  1. Audio. Aumento de delitos en Buenos Aires: robos y homicidios al alza en 2024

    Una mañana para todos

    Episodios

Un informe del Área de Seguridad Nacional alerta sobre el aumento de delitos en la provincia de Buenos Aires. Según el estudio, los indicadores de seguridad empero con un crecimiento del 4,4% respecto al año anterior.

El incremento de delitos se debe principalmente a los robos comunes, encubrimientos y denuncias digitales. La situación se vuelve crítica, ya que los robos agravados por lesiones o muertes se triplicaron entre 2020 y 2024, pasando de 1.393 a 4.178 casos.

Este preocupante crecimiento en los delitos genera un llamado a la atención sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en la región. La comunidad enfrenta así un panorama complicado en términos de seguridad pública.

Informe de Mauricio Conti

Lectura rápida

¿Qué alerta el informe del Área de Seguridad Nacional? Alerta sobre el aumento de delitos en la provincia de Buenos Aires.

¿Quién elaboró el informe? El informe fue elaborado por el Área de Seguridad Nacional.

¿Cuándo se produjo el aumento de delitos? El aumento se reporta entre 2020 y 2024.

¿Dónde se registró este incremento? En la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué es preocupante el crecimiento de delitos? Porque los robos agravados por lesiones o muertes se triplicaron, pasando de 1.393 a 4.178 casos.

