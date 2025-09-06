Aumento de delitos en Buenos Aires: robos y homicidios al alza en 2025

Un informe del Área de Seguridad Nacional alerta sobre el aumento de delitos en la provincia de Buenos Aires. Según el estudio, los indicadores de seguridad empero con un crecimiento del 4,4% respecto al año anterior.

El incremento de delitos se debe principalmente a los robos comunes, encubrimientos y denuncias digitales. La situación se vuelve crítica, ya que los robos agravados por lesiones o muertes se triplicaron entre 2020 y 2024, pasando de 1.393 a 4.178 casos.

Este preocupante crecimiento en los delitos genera un llamado a la atención sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en la región. La comunidad enfrenta así un panorama complicado en términos de seguridad pública.

Informe de Mauricio Conti