Asesinato de Alexis Zavala: este lunes comienza el juicio en San Luis

FOTO: Caso Alexis Zavala: este lunes inicia el juicio en San Luis (Foto: La Gaceta Digital)

Este lunes comienza el juicio por el asesinato de Alexis Zavala ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre de 2023 en el barrio 100 viviendas.

Nueve personas están acusadas de homicidio doblemente calificado y de causar lesiones leves al hermano de Alexis, quien intentó defenderlo.

Zavala fue golpeado con una piedra en la cabeza y agredido incluso estando inconsciente. Murió dos días después en el hospital Ramón Carrillo.

El juicio se extenderá durante siete jornadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Alejandro Heredia.