Cascini opinó sobre el “Consejo del Mate” y adelantó que va a mandar cartas documento
El ex miembro del Consejo de Fútbol de Boca, Raúl Cascini, se refiere al apodo ‘Consejo del Mate’ como gracioso, pero advierte que enviará cartas documento a quienes lo faltaron al respeto por ello.
15/08/2025 | 13:04Redacción Cadena 3
FOTO: Raúl Cascini
Raúl Cascini, ex miembro del Consejo de Fútbol de Boca, se refirió al apodo de “Consejo del Mate” que habían recibido y advirtió que va a mandar cartas documento.
“Nos pusieron ‘Consejo del Mate’, ¿no? Me causa gracias, lo único que falta que en Argentina no se pueda tomar mate”, señaló en diálogo con el periodista Palo Ladaga.
Y agregó: “Lo de ‘Chicho Siesta’ era una falta de respeto. Sabemos la vida de mucho (de los que se burlaban), mucho más de lo que ellos piensan, pero nosotros no faltamos el respeto”.
Por último, adelantó que va a mandar “carta documento a muchos que me faltaron el respeto. Me lastimaron mucho a mí, a mis hijos y a mis viejos”.
Cascini dejó de formar parte de la dirigencia de Boca debido a la disolución del Consejo de Fútbol, que era uno de los sectores de la dirigencia más apuntados por los flojos resultados futbolísticos.
Luego de la salida de Cascini, Mauricio “Chicho” Serna y Jorge “Patrón” Bermúdez, el único del extinto Consejo de Fútbol fue Marcelo Delgado, quien este miércoles le ofreció el puesto de manager deportivo a José Néstor Pékerman.
Lectura rápida
¿Quién es Raúl Cascini? Raúl Cascini es un ex miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.
¿Qué dijo sobre el apodo “Consejo del Mate”? Comentó que le resulta gracioso, pero que no debería ser un impedimento para tomar mate en Argentina.
¿Qué acciones va a tomar Cascini? Anunció que enviará cartas documento a quienes lo faltaron el respeto.
¿Por qué dejó el Consejo de Fútbol? Fue debido a la disolución del mismo por los flojos resultados en el fútbol.
¿Quién ofreció el puesto a Pékerman? Marcelo Delgado fue quien ofreció el puesto de manager deportivo a José Néstor Pékerman.
[Fuente: Noticias Argentinas]