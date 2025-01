Boca concretó la llegada de su segundo refuerzo

Boca Juniors llegó a un acuerdo con Royal Antwerp de Bélgica y comprará la totalidad de la ficha del defensor Ayrton Costa a cambio de tres millones y medio de dólares. El jugador viajará este martes a la Argentina para hacerse la revisión médica y firmar su contrato por tres años.

Costa es el segundo refuerzo del Xeneize en este mercado de pases, tras el arribo del extremo chileno de Colo Colo, Carlos Palacios.

Independiente, es el club que se beneficia con el regreso de Costa al país, ya que el jugador se inició allí y el Rojo cobrará por el mecanismo de solidaridad.

El caso Velasco

Dallas FC de la MLS, acaba de pedirle a Boca arriba de 11 millones de dólares por el 85% del pase del mediocampista ofensivo Alan Velasco, otro ex jugador de Independiente. Ahora depende del club de la ribera ya que la oferta anterior no prosperó. De todos modos, el contrato con el futbolista está arreglado hace tiempo pero la parte principal es el acuerdo entre clubes y todavía no está.

Lo concreto es que Boca tiene dos opciones: hace una contraoferta o se retira de las negociaciones.

El Consejo de Fútbol de Boca ya habló con el entorno del volante central Rodrigo Battaglia y el jugador arregló su contrato para que se ponga la camiseta de cara al 2025, pero resta acordar las condiciones con Atlético Mineiro, en donde tiene contrato hasta diciembre.

Se desconoce el monto que pedirá el equipo Galo, aunque su valor de mercado actual está entre uno y dos millones de dólares.

Nombres y más nombres

El español Ander Herrera, del Athletic Bilbao es otra de las apuestas de Boca que trata de convencer al volante con Marcos Rojo y Sergio Romero, compañeros en Manchester United y con Edinson Cavani, con quien compartió plantel en Paris Saint Germain.

A su vez, es apetecible el nombre del colombiano James Rodríguez, quien no seguirá en Rayo Vallecano.

