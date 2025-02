Mariano Troilo cerró su cuenta de X por los insultos de los hinchas

Mariano Troilo fue uno de los jugadores más destacados en el triunfo de Belgrano ante Defensa y Justicia. Luego del encuentro, en zona mixta, dejó un interesante análisis sobre el uso de redes sociales.

"Este año me mentalicé en no tener más Twitter (actual X). En realidad, todos los otros sí lo tengo, pero Twitter no, porque sé que es una red que no sirve mucho. Ahí hablan desde la maldad, desde la herida a la persona, porque atrás de un jugador siempre hay una persona, y mucho de eso a la gente no le importa", expresó el defensor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el 2024, Troilo tuvo varios errores que le costaron goles a Belgrano. El más recordado es un fallido rechazo que derivó en el tanto de Athletico Paranaense, en Copa Sudamericana. De todas formas, nada justifica los insultos de hinchas en redes.

"Yo creo que se me atacó un poco de más. Pero, por suerte ahora siguen dando los resultados", concluyó el defensor.

"El Nano" viene en un buen nivel en este 2025.En las primeras dos fechas del Torneo Apertura comenzó desde el banco de suplentes, ingresando en el primer encuentro. En las restantes, fue titular. Incluso aportó un gol, en el triunfo ante Aldosivi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/