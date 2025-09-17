Marea celeste: más de diez mil hinchas de Belgrano coparon La Pedrera

FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon La Pedrera. (Foto:Prensa CAB)

Belgrano se metió en las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Newell´s por 3-1 en San Luis con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López.

Más de diez mil hinchas de Belgrano coparon las tribunas de La Pedrera para ver la clasificación del "Pirata" a semifinales ante el conjunto rosarino.

Los fanáticos celestes viajaron en multitud y la zona cercana al estadio se vio pintada de los colores del club de barrio Alberdi en las horas previas del partido.

Los "Piratas" se hicieron escuchar durante todo el partido e hicieron su característico minuto 68 en un momento en el que Belgrano ya ganaba 2-1.

Tras el partido, los hinchas de Belgrano no se querían ir y se quedaron en las tribunas celebrando la gran clasificación.

En semifinales, Belgrano enfrentará a Argentinos Juniors que venció a Lanús en cuartos de final.

