Deportes

Marea celeste: más de diez mil hinchas de Belgrano coparon La Pedrera

El "Pirata" avanzó a semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Newell´s por 3-1 en San Luis. 

17/09/2025 | 21:38Redacción Cadena 3

FOTO: Los hinchas de Belgrano coparon La Pedrera. (Foto:Prensa CAB)

Belgrano se metió en las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Newell´s por 3-1 en San Luis con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López.

Más de diez mil hinchas de Belgrano coparon las tribunas de La Pedrera para ver la clasificación del "Pirata" a semifinales ante el conjunto rosarino.

Los fanáticos celestes viajaron en multitud y la zona cercana al estadio se vio pintada de los colores del club de barrio Alberdi en las horas previas del partido.

Los "Piratas" se hicieron escuchar durante todo el partido e hicieron su característico minuto 68 en un momento en el que Belgrano ya ganaba 2-1.

Tras el partido, los hinchas de Belgrano no se querían ir y se quedaron en las tribunas celebrando la gran clasificación. 

En semifinales, Belgrano enfrentará a Argentinos Juniors que venció a Lanús en cuartos de final. 

Lectura rápida

¿Qué logró Belgrano en la Copa Argentina?
Belgrano se clasificó a las semifinales tras vencer a Newell's por 3-1.

¿Quiénes anotaron los goles en el partido?
Los goles fueron anotados por Franco Jara (2) y Lisandro López (1).

¿Cuántos hinchas asistieron al partido?
Más de diez mil hinchas de Belgrano coparon las tribunas de La Pedrera.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo en San Luis, en el estadio La Pedrera.

¿Qué hicieron los hinchas durante el partido?
Los hinchas hicieron su característico minuto 68 mientras Belgrano ganaba 2-1.

