Con nueva piel, Belgrano recibirá a Central Córdoba en un Gigante colmado

Belgrano y Central Córdoba chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

El “Pirata” llega en alza, con cuatro partidos sin derrotas incluyendo la eliminación a Independiente de la Copa Argentina. Hoy estrenará nueva camiseta.

En tanto, el “Ferroviario” llega herido tras quedar afuera de la Copa Sudamericana con Lanús.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

