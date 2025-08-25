En vivo

Con nueva piel, Belgrano recibirá a Central Córdoba en un Gigante colmado

El encuentro se jugará desde las 19 en el Estadio Julio César Villagra.  El "Pirata" estrena camiseta. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

25/08/2025 | 07:05Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Belgrano vs Central Córdoba: horario y formaciones

Belgrano y Central Córdoba chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

El “Pirata” llega en alza, con cuatro partidos sin derrotas incluyendo la eliminación a Independiente de la Copa Argentina. Hoy estrenará nueva camiseta.

En tanto, el “Ferroviario” llega herido tras quedar afuera de la Copa Sudamericana con Lanús.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo, Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Belgrano y Central Córdoba.

¿Cuándo se juega el partido?
Este lunes a las 19 horas.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Julio César Villagra, Córdoba.

¿Cómo está el desempeño de Belgrano?
Llega con cuatro partidos sin derrotas y una reciente eliminación en la Copa Argentina.

¿Qué canales transmiten el partido?
Se puede ver por ESPN Premium y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

