Belgrano visita a Defensa con la misión de recuperar terreno en la tabla
El partido se disputa, desde las 16.45, en Florencio Varela. "El Pirata" viene de sufrir una dura derrota de local ante Central Córdoba. Transmite Cadena 3.
31/08/2025 | 09:09Redacción Cadena 3
FOTO: "El Pirata" viene de una dura caída en casa.
Belgrano visita este domingo a Defensa y Justicia, por la Fecha 7 del Torneo Clausura, con el objetivo de levantar cabeza y recuperar terreno en la tabla.
El partido se disputa, desde las 16.45, en Florencio Varela, con transmisión de Cadena 3.
"El Pirata" viene de caer goleado por 3-0 con Central Córdoba en Alberdi, y buscará sumar para no perderle pisada a los ocho equipos que están clasificando a octavos de final.
"El Halcón", de hecho, es el último equipo en ocupar ese lugar en la zona, y le lleva un punto al "Celeste", por lo que será un duelo directo en ese sector de la tabla.