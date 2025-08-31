Belgrano visita a Defensa con la misión de recuperar terreno en la tabla

Belgrano visita este domingo a Defensa y Justicia, por la Fecha 7 del Torneo Clausura, con el objetivo de levantar cabeza y recuperar terreno en la tabla.

El partido se disputa, desde las 16.45, en Florencio Varela, con transmisión de Cadena 3.

"El Pirata" viene de caer goleado por 3-0 con Central Córdoba en Alberdi, y buscará sumar para no perderle pisada a los ocho equipos que están clasificando a octavos de final.

"El Halcón", de hecho, es el último equipo en ocupar ese lugar en la zona, y le lleva un punto al "Celeste", por lo que será un duelo directo en ese sector de la tabla.