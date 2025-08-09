En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Belgrano quiere seguir estirando su buen presente y recibe a Banfield en Alberdi

El "Pirata" recibe en Córdoba al "Taladro" por la cuarta fecha desde las 20.45, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Transmite Cadena 3, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.

09/08/2025 | 06:08Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Belgrano vs Banfield: horario y formaciones

Este sábado a las 20:45, Belgrano enfrenta a Banfield en el Estadio Julio César Villagra por la cuarta jornada de la Zona A del Torneo Clausura.

El encuentro cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será transmitido por ESPN Premium y por Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas.

"El Pirata", dirigido por Ricardo Zielinski, llega en un gran momento tras golear 2-0 a Independiente en los octavos de final de la Copa Argentina, asegurando su pase a cuartos, donde espera al ganador de Atlético Tucumán y Newell’s. 

En el campeonato local, Belgrano suma un triunfo ante Huracán, una derrota frente a Racing y un empate con Independiente Rivadavia. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, el club podría perder al defensor Mariano Troilo, quien está cerca de firmar con el Pisa de Italia, aunque seguirá siendo considerado por Zielinski hasta que se concrete su transferencia.

Por su parte, Banfield, con la urgencia de sumar para alejarse del fondo de las tablas de promedios y anual, llega tras caer 3-1 como local ante Barracas Central. Con solo 4 puntos en el torneo, el Taladro, dirigido por Pedro Troglio, enfrenta un calendario exigente que incluye duelos ante Estudiantes, Boca e Independiente. 

Troglio, consciente de la presión, destacó: "Hay que seguir trabajando y sumando, las derrotas aprietan". La mala noticia para el equipo es la lesión de Brandon Oviedo, quien estará fuera más de seis meses por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

-

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho