Belgrano quiere seguir estirando su buen presente y recibe a Banfield en Alberdi

Este sábado a las 20:45, Belgrano enfrenta a Banfield en el Estadio Julio César Villagra por la cuarta jornada de la Zona A del Torneo Clausura.

El encuentro cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será transmitido por ESPN Premium y por Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas.

"El Pirata", dirigido por Ricardo Zielinski, llega en un gran momento tras golear 2-0 a Independiente en los octavos de final de la Copa Argentina, asegurando su pase a cuartos, donde espera al ganador de Atlético Tucumán y Newell’s.

En el campeonato local, Belgrano suma un triunfo ante Huracán, una derrota frente a Racing y un empate con Independiente Rivadavia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, el club podría perder al defensor Mariano Troilo, quien está cerca de firmar con el Pisa de Italia, aunque seguirá siendo considerado por Zielinski hasta que se concrete su transferencia.

Por su parte, Banfield, con la urgencia de sumar para alejarse del fondo de las tablas de promedios y anual, llega tras caer 3-1 como local ante Barracas Central. Con solo 4 puntos en el torneo, el Taladro, dirigido por Pedro Troglio, enfrenta un calendario exigente que incluye duelos ante Estudiantes, Boca e Independiente.

Troglio, consciente de la presión, destacó: "Hay que seguir trabajando y sumando, las derrotas aprietan". La mala noticia para el equipo es la lesión de Brandon Oviedo, quien estará fuera más de seis meses por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

-