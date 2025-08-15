Belgrano busca prolongar su buen momento ante Aldosivi: seguilo en vivo
El "Tiburón" y el "Pirata" chocan en Mar del Plata, por la Fecha 5 del torneo. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
15/08/2025 | 15:58Redacción Cadena 3
FOTO: El Pirata viene de superar 2 a 1 a Banfield.
Aldosivi y Belgrano chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 15.30 en el Estadio José María Minella, con transmisión de Cadena 3.
El “Pirata” llega encendido con dos triunfos al hilo, mientras que el conjunto marplatense está necesitado de una alegría.
[Fuente: Noticias Argentinas]