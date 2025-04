Por primera vez en 13 años, un jugador vendió más camisetas que LeBron y Curry

Hace años que LeBron James y Stephen Curry son las principales caras de la NBA y esto se traduce también en las ventas de camisetas por temporada.

Desde la temporada jugada en 2012/2013 que o LeBron o el base de los Warriors eran los jugadores que más camisetas vendían por temporada, es decir por 13 consecutivas.

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2024-25 season! pic.twitter.com/yPVq9mfbpB