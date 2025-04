La emoción hasta las lágrimas de Luka Doncic al volver a Dallas

El American Airlines Center recibió este miércoles con una mezcla de nostalgia, gratitud y emociones encontradas al esloveno Luka Doncic, ahora estrella de los Los Ángeles Lakers, quien regresó a la cancha que lo vio convertirse en uno de los mejores jugadores de la NBA.

Tras su sorpresivo traspaso al equipo angelino en febrero pasado (en el límite de la fecha de traspasos), el base esloveno pisó nuevamente el parquet texano, esta vez como visitante.

Doncic, quien defendió los colores de los Dallas Mavericks desde la temporada 2018-2019 hasta la 2024-2025, dejó una huella imborrable en la franquicia y en los corazones de los aficionados.

/Inicio Código Embebido/

Luka got emotional watching his tribute video from the Mavs ?? pic.twitter.com/ySim9PqNUg