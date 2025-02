Bombazo en la NBA: Luka Doncic jugará con LeBron James en los Lakers

Una de las mayores estrellas de la NBA, el esloveno Luka Doncic, será compañero de LeBron James en Los Angeles Lakers, en un traspaso histórico que fue una verdadera sorpresa.

La noticia fue confirmada por el medio ESPN y el periodista Shams Charania, en una negociación que incluye tanto a los Lakers como a Dallas Mavericks y a Utah Jazz.

Según se detalló, Los Lakers se quedarán con Doncic además de Maxi Kleber y Markieff Morris. Los Mavericks, por su parte, adquirirán a Davis, Max Christie y una primera ronda del draft de Los Angeles. A su vez, Utah Jazz contará con los servicios de Jalen Hood-Schifino y dos segundas rondas del draft.

El traspaso de Doncic a los Lakers es un verdadero bombazo en la NBA, ya que el base esloveno, de 1,98 metros, es una de las mayores figuras de la mejor liga del mundo y la principal estrella de los Mavericks, equipo al que el año pasado clasificó a la final en la que cayeron ante Boston Celtics.

De esta manera, Doncic conformará una sociedad de lujo en Los Angeles con una leyenda viviente del deporte, como lo es LeBron James, quien ganó cuatro anillos de la NBA (dos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y otro con Los Angeles Lakers).

La fecha límite para traspasos en la NBA es el 6 de febrero, por lo que se espera que la nueva estrella de los Lakers sea anunciada en los próximos días.

“Este acuerdo se materializó en las sombras. LeBron James no tenía idea de que esto iba a suceder. Anthony Davis no tenía idea de que esto iba a suceder. Me dijeron que Luka Doncic todavía está sorprendido por este intercambio”, detalló Charania en ESPN.

Cómo le está yendo esta temporada a Los Angeles Lakers

El nuevo equipo de Doncic, Los Angeles Lakers, tuvo un discreto arranque de temporada regular, donde ocupa el quinto lugar de la Conferencia Oeste con 28 triunfos y 19 derrotas.

Los Mavericks, por su parte, están octavos en la misma Conferencia, producto de las 26 partidos que ganaron y los 23 que perdieron.

Los líderes de cada Conferencia son Oklahoma City Thunder (Oeste) y Cleveland Cavaliers (Este).