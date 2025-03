Los Boston Celtics fueron vendidos por una cifra millonaria que es récord

Los Boston Celtics, último campeón de la NBA, cambian de dueño luego de que el grupo empresario liderado por el socio gerente de Symphony Technology Group, William Chisholm desembolsé la impactante cifra de 6.100 millones de dólares.

Esta venta se transforma en la más cara de la historia de las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

El periodista especializado en la NBA, Shams Charania anunció el acuerdo en su cuenta de X: "Bill Chisholm, socio gerente de Symphony Technology Group, acordó comprar los Boston Celtics a la familia Grousbeck por una valoración de 6.100 millones de dólares".

BREAKING: Bill Chisholm, managing partner at Symphony Technology Group, has agreed to purchase the Boston Celtics from the Grousbeck family for a valuation for $6.1 billion, sources tell ESPN. This now is the largest sale for a sports franchise in North America. pic.twitter.com/iPphqSQswe