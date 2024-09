Lábaque, presidente de Atenas: "El inicio de la Liga Nacional será en Córdoba"

Felipe Lábaque asumió el pasado jueves como el nuevo presidente hasta marzo de 2025, tras la renuncia de David Urreta. El flamante dirigente habló en exclusiva con Cadena 3 sobre los nuevos desafíos del club más ganador del básquet nacional y reveló que el partido inaugural de la Liga Nacional se jugará en Córdoba el próximo 9 de octubre.

"Atenas va a ser local con Boca, se va a jugar en el estadio nuestro, que ha sido reconocido como el estadio número uno de los clubes del país, para todos los espectáculos FIBA, así que ya está asignado ese partido", confirmó el flamante mandatario, aunque aún no fue comunicado oficialmente por la Asociación de Clubes (AdC).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, se refirió también a las obras que se van a llevar en el polideportivo Carlos Cerutti, tras la inhabilitación de la AdC por no contar con jirafas en los aros del estadio. "Felo" indicó que ya iniciaron el "trato" con Héctor "Pichi" Campana para comenzar las obras correspondientes, sin embargo aclaró que en caso de que no terminen a tiempo, la otra cancha alternativa para jugar será la de Instituto.

"Cuando no podamos jugar en nuestra cancha por fuerza mayor, lo haremos en el Cerutti o en la cancha de Instituto. Pero por ahora, vamos a jugar en la cancha de Instituto", aseveró.

La situación económica del club y la "sorpresa" por la renuncia de Urreta

"Atenas cada vez te demanda más tiempo, la Liga Nacional es una carrera económica que no tiene freno", explicó sobre la difícil situación que enfrenta el club.

La renuncia de Urreta generó especulaciones sobre la falta de recursos económicos y el apoyo de sponsors y en ese sentido "Felo" aclaró: "La situación de los sponsors en este momento no es la mejor, entonces no tenía él el tiempo necesario". Además, enfatizó que el club depende en gran medida de la sponsorización, ya que "Atenas no tiene recursos genuinos".

Sobre la salida de Urreta, afirmó: "La verdad fue inesperado y sorpresivo también para mí, pero bueno tengo una amistad muy buena con David Urreta, él me reemplazó en un momento muy difícil para mí, fue el único que se arrimó y tomó las riendas de Atenas en un momento bastante desagradable".

La confección del plantel: jugar con una ficha menos, por si hacen falta cambios

Respecto a la situación deportiva, Lábaque se mostró optimista sobre la preparación del equipo para la próxima temporada, a pesar de las dificultades económicas.

/Inicio Código Embebido/

?? LOS AMISTOSOS DEL GRIEGO#Atenas se prepara para su regreso a la Liga Nacional y además de los trabajos de pretemporada ya cerró un par de compromisos para sumar roce en cancha.



??https://t.co/UZLnOs82va



???? pic.twitter.com/Dk1Em3ve8Q — Asociación Deportiva Atenas (@Atenas_oficial) September 6, 2024

/Fin Código Embebido/

"El equipo ya está conformado, hemos repetido 5 fichas de la temporada pasada y lo hemos reforzado con 3 más", afirmó. Sin embargo, reconoció que competir con equipos como Boca Juniors y otros clubes que reciben apoyo gubernamental "es un desafío significativo".

"Vamos a empezar con ocho fichas y vamos a dejar una para más adelante, para ver cómo se mueve el equipo y qué lugar hace falta cubrir", aclaró Lábaque y aseguró que la llegada del extranjero Toni Vicens se concretará "esta semana que viene".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la posibilidad de algún apoyo del gobierno provincial, mencionó que "el gobernador Llaryora ya nos ha ayudado, pero por los costos que se manejan en este momento, es difícil".

Finalmente, dejó claro que su intención es continuar apoyando al club: "Mientras pueda caminar voy a ir a Atenas, a mi casa, pero no quiero estar en la directiva".

Entrevista de La Previa.