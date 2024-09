Urreta, ex presidente de Atenas habló sobre su salida: "Es el tiempo de cambiar"

David Urreta pateó el tablero del básquet cordobés el pasado jueves al anunciar su renuncia como presidente de la Asociación Deportiva Atenas aduciendo cuestiones personales para continuar al mando de la institución que recuperó su lugar en la Liga Nacional.

En diálogo con Cadena 3, el ex mandatario dejó en claro que no se fue por decisión de otros, sino que fue una decisión que tomó porque "Atenas está en un buen momento y Atenas requiere que todos estemos al 100%". En su lugar quedará Felipe Lábaque, histórico dirigente de la institución, hasta la próxima asamblea con fecha en marzo de 2025.

"A veces uno por cuestiones particulares no puede estar. En este caso nos vamos en el mejor momento porque el equipo sigue intacto, porque los procesos siguen intactos", sostuvo en relación a la salida también de la comisión directiva del vicepresidente segundo, Horacio Malbrán y de Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de la provincia.

"Ellos también tienen otras funciones, entonces me parecía injusto decirles que sigan haciendo sacrificio cuando yo ya me estaba retirando por mis compromisos", sumó.

Por otro lado, aclaró que a pesar de apartarse del comando, "voy a seguir acompañando al club", porque "es el que me permitió ilusionarme de nuevo con la realidad y los cambios en el deporte".

"Le saco mucho dramatismo a esto porque para nosotros es una coma. La vida de Atenas es mucho más allá que de un dirigente", aseveró.

El presupuesto de Atenas y la continuidad de los sponsors

Urreta explicó que Atenas encarará la próxima temporada de la Liga Nacional, que arranca el 9 de octubre con el duelo del "Griego" contra el campeón Boca Juniors, con un presupuesto "normal" para la categoría.

"Todo presupuesto es complicado en el país en el que estamos viviendo. Atenas no escapa de la realidad del país, pero el presupuesto es totalmente racional y acotado. De hecho, una de las estrategias fue mantener el plantel profesional, el cuerpo técnico, porque sabemos que era la mejor inversión porque ya conocía la plaza, porque los salarios los teníamos medio estabulados, entonces no sorprende el presupuesto de Atenas, que no es el más abultado para nada", reveló.

Y dejó una frase fuerte sobre el tema sponsors: "Ellos saben que este proceso se iba a dar porque, ¿saben cuál es el problema de Atenas? Siempre decían que un dirigente podía estar más allá de los resultados siempre en el mismo lugar y lo que nosotros queremos demostrar es que los dirigentes deben cambiar y volver gente nueva para poder potenciar el club".

El plantel de Atenas para la próxima temporada

El pasado 26 de agosto, "El Griego" arrancó la pretemporada bajo las órdenes de Gustavo Peirone y con un equipo que mantiene la base del ascenso, con Lucas Arn, Nicolás Zurschmitten, Carlos Buemo, José Montero y Juan Cruz Oberto.

Además, se sumaron como refuerzos Manuel Buendía y Leonardo Lema. Mientras se espera la llegada de Toni Vicens para mediados de septiembre, según comunicó el club.

Gustavo Peirone, DT del "Griego". Foto: Gentileza Prensa Atenas.

El plantel lo completan Máximo Araujo, como ficha U21, los juveniles Jerónimo Maidana, Tiago Tomatis y el recientemente llegado Lisandro Bernabei, quién será el tercer base del equipo.

El lanzamiento de la nueva campaña de socios

Los hinchas de Atenas que quieran asegurarse un lugar en el nuevo estadio Estructuras Pretensa Atenas y en el polideportivo Carlos Cerutti, ya pueden tramitar a través de la plataforma PASESHOW el pase para toda la temporada, que incluyen todos los partidos que dispute Atenas por la Liga Nacional y la camiseta oficial del equipo.

El valor es de $250.000. Se puede tramitar de manera presencial en sus puntos de venta o vía online. Hay beneficios con ciertas tarjetas bancarizadas. "Con nombre y apellido en 6 cuotas sin interés se puede adquirir, es algo que nunca se había hecho en Atenas, nosotros tenemos mucha esperanza que eso produzca un ingreso importante", indicó Urreta.

Lo que se le viene a Atenas

Atenas se prepara para su regreso a la Liga Nacional y además de los trabajos de pretemporada ya cerró un par de compromisos para sumar roce en cancha.

Su primera presentación en sociedad será en la localidad de Bell Ville frente a Independiente de Oliva, el 18 de septiembre a las 21:30, por el aniversario de fundación del club Bell de dicha localidad.

Luego vendrán los compromisos por el Torneo Super 6 que impulsa la Federación Cordobesa de Básquetbol. Además de Atenas, en la Zona B estarán Barrio Parque y Sportivo Suardi. Mientras que a la Zona A la integran Instituto, San Isidro e Independiente de Oliva.

El domingo 22 de septiembre enfrentará a Sportivo Suardi en el Nuevo Estadio Estructuras Pretensa Atenas a partir de las 20 horas y el viernes 27 visitará a Barrio Parque.

Entrevista de Jorge "Cacho" Mercado e Ignacio García Iturriza.