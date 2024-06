Histórico: LeBron James cumplirá su sueño y jugará con su hijo en la NBA

Hace ya algunos años, LeBron James comenzó a decir que uno de los sueños que le quedaban por cumplir en el deporte era el de compartir parquet con su hijo mayor, Bronny el cual juega al básquet desde que es un pequeño niño y su padre comenzaba a romperla en la NBA.

Lo cierto es que este sueño que parecía lejano para el ahora jugador de los Lakers se convirtió en una realidad este jueves cuando Los Ángeles Lakers draftearon con el pick 55 del draft del 2024 de la NBA a Bronny James, el hijo mayor del “Rey”.

Bronny jugó la última temporada con los Trojans de la Universidad del Sur de California (USC) de la NCAA, donde disputo 25 partidos, empezando seis como titular. Promedió 4.8 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asistencias en 19.4 minutos por juego para declararse elegible en el draft de la NBA con tan solo 19 años.

En julio de 2023, Bronny preocupó al mundo del básquet y a su familia cuando sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con su equipo universitario. Semanas después, los estudios realizados al joven indicaron que padece un “defecto cardíaco congénito anatómica y funcionalmente significativo”, algo que los médicos calificaron como tratable.

Así tras este histórico hito, LeBron, de 39 años, y Bronny, de 19, se convertirán en el primer dúo padre-hijo en jugar juntos en la liga más prestigiosa de básquet del mundo.

/Inicio Código Embebido/

Bryce James captured the moment his brother Bronny got drafted to LA ??



(via _justbryce/IG) pic.twitter.com/kwqGQ5f4qI