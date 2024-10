La sorprendente revelación de Franco Colapinto sobre su habilidad de manejo

Franco Colapinto es el deportista argentino del momento por su increíble aparición en la Fórmula 1, pero no parece tener la misma facilidad para manejar en la calle.

En una entrevista, el piloto de Williams contó que no sabe estacionar: “Soy un desastre. Voy para atrás y para adelante. Olvidate, lo hago muy mal. Es que no manejo; no me gusta manejar en la calle, siempre pido que me lleven”.

Y añadió: “Sólo manejo en el simulador o en el auto de carrera. En la calle no manejo. Yo sólo voy para adelante. En Europa me manejo con Uber. No tengo muchas multas, pero sí algunas”.

/Inicio Código Embebido/

Colapinto es el primo que viene del campo y no quiere manejar en la ciudad porque no le gusta el quilombo, por no decir no se estacionar pic.twitter.com/MqIHB4TcWr — ?????????? ????????´????-???? (@Lunatico_Pablo) October 1, 2024

/Fin Código Embebido/

Colapinto tuvo una gran aparición en la Fórmula 1, donde terminó duodécimo en el Gran Premio de Italia, octavo en Azerbaiyán (primer argentino en sumar puntos en la categoría reina del automovilismo desde 1982) y undécimo en Singapur. Fue justamente en su última carrera donde protagonizó una tremenda maniobra en la salida que le permitió adelantar a tres rivales durante la primera curva.

La próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1 será el 20 de octubre, cuando se lleve a cabo en Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas.