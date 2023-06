El insólito gesto de Hernán Casciari ante el plagio de un cuento suyo

En un reciente concurso literario organizado por la editorial mexicana Tinta y Sal, dos escritoras mexicanas se encontraron sumidas en la tristeza tras descubrir un sorprendente caso de plagio.

El libro, que reunía a los ganadores del certamen, estaba listo para su impresión cuando alguien notó que el cuento galardonado con el primer premio no era más que una copia exacta de una obra escrita por Hernán Casciari en el año 2006. El autor suplantador se hacía llamar Arturo Méndez Osorio.

Al cuento ganador lo firmaba un tal Arturo Méndez Osorio, y era realmente un cuento mío de 2006. Cuando las editoras se enteraron me pidieron que por favor no les hiciera juicio, y me prometieron que iban a retirar la partida de libros, incluso perdiendo plata. (+) pic.twitter.com/HGajLIazOF