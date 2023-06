Una muerte que empieza a revelar la trama detrás de la financiera

Susana Masera, abogada representante de los primeros denunciantes y clientes de la financiera Transnega, que cerró sus puertas a partir de la muerte de uno de sus socios, detalló el estado de la investigación judicial.

Transnega funcionaba en el edificio Garden del centro de la ciudad de Córdoba, uno de los socios, el abogado Carlos Alberto Manuele (79) fue encontrado sin vida en uno de los baños junto a un revólver calibre 22.

“Las primeras denuncias las presentamos a los pocos días de sucedido el fallecimiento de este abogado, presentamos un pedido de investigación con todos los datos que teníamos y la semana pasada labramos un acta con un escribano, ya que tanto el estudio de Manuele como la financiera que funciona en Ituzaingó 270 pisos 6, 7 y 11 se encuentran cerradas”, precisó Masera a Cadena 3.

Y agregó: “En el estudio de Manuele hay un cartel que dice ‘cerrado por duelo hasta el día 15’, pero en la financiera no hay nada, está cerrado y hay rastros de que no hay ninguna persona, no hay movimiento y no hemos tenido respuesta”.

“A su vez, ampliamos hoy la denuncia aportando datos de sociedades que tendrían relación con Manuele, son otras sociedades que sí son solventes”, advirtió.

“El monto de mis representados prefiero dejarlo en reserva pero es millonario y sabemos que hay 30 millones de pesos en cheques devueltos”, añadió.

Masera indicó que la financiera comenzó sus actividades entre 2008 y 2010, y operaba como mesa de dinero: la gente depositaba, hacían pagarés y les pagaban intereses.

“Manuele no tenían casi bienes personales, pero las otras (sociedades) de las que es ocio sí, por lo que necesito que se tomen medidas cautelares”, señaló.

“Las sociedades fueron constituidas por sociedades solventes y luego fueron cambiando los accionistas”, relató.

Entrevista de Guillermo López y Juan Federico.