Regular el celular: seis de cada 10 alumnos de CABA dicen que mejoró su atención

El relevamiento incluyó a 2.738 personas de 199 escuelas (100 primarias y 99 secundarias). La medida busca contrarrestar la falta de atención en las aulas y promover la convivencia.

29/08/2025 | 13:02Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

La regulación del uso de celulares en las aulas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, implementada en agosto de 2024, mostró resultados positivos en la atención y el rendimiento de los estudiantes, según un relevamiento realizado por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación porteño.

El relevamiento incluyó a 2.738 personas (1.947 estudiantes, 589 docentes y 202 directivos) de 199 escuelas (100 primarias y 99 secundarias). La medida busca contrarrestar la falta de atención en las aulas y promover la convivencia. Los datos sugieren que la regulación contribuyó a un cambio cultural en las escuelas, mejorando la concentración, los aprendizajes y la interacción entre estudiantes.

En el nivel primario, los celulares deben permanecer guardados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos. En secundaria, su uso está permitido solo con fines pedagógicos, según lo determine cada escuela.

Cerca del 70% de los estudiantes del nivel primario reportaron mayor atención en clase, 68% destacaron una mayor interacción con sus compañeros y 67% notaron mejoras en su rendimiento escolar.

En el secundario, en tanto, el 61,3% de los alumnos indicaron que prestan más atención, el 65,6% señalaron mayor interacción con sus pares y el 59,3% reportaron mejores resultados académicos.

Más de la mitad de los estudiantes en ambos niveles aseguraron que las restricciones no generaron mayor aburrimiento, y se destacó una mejora en la socialización, especialmente durante los recreos, fortaleciendo vínculos entre los alumnos. Además, los docentes de ambos niveles expresaron que se presta más atención en clase.

El experto en educación y exdirector de escuelas de Mendoza, Jaime Correas, resaltó en diálogo con Cadena 3 que "los chicos reconocen que prestan más atención y que están más dispuestos a estudiar y a escuchar al docente".

Correas explicó que el uso adecuado del celular es clave. "Si estás en una clase, no podés estar jugando o chateando. Se trata de hacer acordar a los alumnos en el uso del celular para actividades pedagógicas", indicó.

El experto mencionó que el debate sobre la regulación se ha ido clarificando. "La utilización inteligente de la herramienta puede ser muy útil", afirmó, y agregó que es fundamental evitar demonizar a la tecnología. "En Buenos Aires se observan menos problemas de bullying y más interacción entre los alumnos, lo que hace los recreos más lúdicos", detalló.

Un estudio mostró que el cerebro de los niños presenta cinco veces más actividad durante la enseñanza presencial que a través de una pantalla, lo que destaca la importancia del contacto humano en el aprendizaje. "Lo interactivo entre seres humanos es esencial", concluyó Correas.

Entrevista de Rodolfo Barili.

