Médicos advierten sobre cuidados ante la ola de calor que comenzaría el jueves

La ola de calor que comenzaría este jueves y que especialistas prevén que se extienda hasta el lunes genera preocupación entre los profesionales de la salud.

Los médicos advierten sobre la importancia de extremar los cuidados, especialmente con niños y adultos mayores.

La doctora Aldana Chacón enfatizó en diálogo con Cadena 3 la necesidad de seguir recomendaciones adecuadas para evitar complicaciones.

"En esta ola de calor que está por venir, lo que sucede es que por ahí si no tenemos las recomendaciones adecuadas, no nos hidratamos bien y no sabemos qué hacer, podemos llegar a tener varios síntomas y presentar signos que si uno no sabe reconocer, pueden llevar a complicaciones bastante graves", afirmó Chacón.

La hidratación es clave para prevenir problemas de salud relacionados con el calor. Los médicos sugieren beber suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Además, se recomienda prestar atención a los signos de alerta, como mareos, fatiga extrema o calambres.

La doctora Chacón concluyó: "Es fundamental que todos estemos atentos a nuestro estado y al de los más vulnerables en estos días de altas temperaturas".

Informe de Facundo Dimaría