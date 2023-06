Le dan el alta a la mujer que le dispararon en la cabeza para robarle en Córdoba

Gisela Magali Vaca, de 36 años, recibió esta miércoles el alta luego de recibir un disparo de bala en su cabeza este domingo cuando regresaba a su domicilio en el barrio Cooperativa Güemes y la interceptaron para robarle.

En diálogo con Cadena 3, dijo estar fuera de peligro, gracias a que el impacto no atravesó la masa ósea, y luego de recuperarse en el Hospital de Urgencias. En un primer momento fue atendida en el Hospital Florencio Díaz, lugar adonde la llevaron los vecinos.

"La bala no compromete mi cerebro, queda ahí en el hueso, que la detuvo", explicó.

Además, la víctima recordó el grave hecho. "Venía de una fiesta en la casa de mi hermano, estaba saliendo afuera y escuché que desmontaron un arma y veo el tipo que me mete para adentro de mi casa", comenzó el relato.

Y continuó: "Cuando llego, mi hijo estaba en una habitación con mi bebé y se acuestan a dormir. Se ve que no los vieron a los chicos, la cuestión es que me ataca a mí, y me decía 'dame la plata' y estaba muy nervioso y me apuntaba con el arma, que ya la había desmontado. Me apuntó a la frente y me disparó. Yo me caigo, veo todo negro y me levanto de nuevo, abro los ojos y lo veo nuevamente apuntándome en el piso, me vuelvo a tirar en el piso, me hago la muerta, cierro los ojos y siento que una segunda persona le decía 'pegale, pegale', pero no la vi".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego aseguró que "todo fue muy rápido y ahí se fueron y siento que mi hijo se levanta y que se llena de vecinos".

Por último, comentó que se levantó, caminó "y vi que me llevaron en un auto, pero no podía ver qué era un vecino porque tenía tanta sangre que no podía ver. Me llevaron hasta el Florencio Díaz y ahí me trasladaron al Hospital de Urgencias".

Consultada por Cadena 3, una vecina expresó que escucharon una explosión y salieron todos a la calle porque unos niños estaban jugando en la canchita del barrio y fue cuando vieron tirada a la mujer en el piso.

“No hay luz en la calle y hay muchos robos en la zona, las madres nos juntamos para acompañar a los chicos al colegio. A la chica cuando la asaltaron llegaba a su casa con un bebé en brazos”, afirmó una de las vecinas del barrio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Pablo Viola y Gonzalo Carrasquera.