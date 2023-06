"Estaba ensañado en cortarme el cuello", dijo el taxista atacado con un cuchillo

Emiliano Domínguez, un taxista de 29 años, fue víctima de un violento asalto en barrio Observatorio de la capital cordobesa, que lo dejó con graves lesiones.

El hecho ocurrió este domingo al mediodía cuando dos pasajeros lo abordaron y antes de llegar a destino, intentaron asaltarlo, lo que dio lugar a una discusión y un forcejeo dentro del vehículo.

Uno de los asaltantes atacó a Domínguez con un cuchillo hiriéndolo detrás de la oreja. Le hizo dos cortes "importantes" y le dio un golpe en el rostro. Le llevaron la billetera.

"El muchacho estaba ensañado en cortarme el cuello", reveló a Cadena 3 la víctima, quien relató el grave suceso.

"Llegamos a Félix Aguilar y Tampa y sin mediar palabra me pegan el primer puntazo en el cuello. Se baja la primera persona, que sale corriendo hacia la escalinata del fondo, y ahí el otro me agarra del cuello y me empieza a tirar más cortes en el cuello", comentó.

Y siguió: "Alcanzo a poner reversa, largo el auto y se da contra un árbol o un poste, él agarra la billetera y sale corriendo y yo por la desesperación bajé por La Pampa hacia boulevard San Juan, donde me encuentro con compañeros". Y agregó: "Yo ya estaba todo sangrado: la ropa, el auto, todo, porque tenía cortado el cuello".

Luego dijo que le hicieron cuatro puntos en la herida de abajo, "y me dijeron que por suerte no llegó a la yugular. También me hicieron tres en la herida de arriba y tres más en la pera".

En ese marco, dijo que todos los días ve arrebato y robos, y aseguró que los taxistas son propensos a vivir estas situaciones.

Y lamentó: "A nosotros nos hacen señas y sube gente de traje con corbata que te puede llegar a robar, porque hoy en día hasta se disfrazan para robar".

Hasta el momento, no hay detenidos. Emiliano Domínguez tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San Roque para recibir atención médica.

Según se conoció, los agresores tomaron el taxi en barrio Alta Córdoba.

Miguel Arias, del sindicato de Peones de Taxis, dijo a Cadena 3 que en las próximas horas evaluarán si toman alguna medida. " Los compañeros nos vamos a juntar y analizar qué vamos a hacer porque las reuniones con los policías las tenemos pero con eso no alcanza. Es todo a cualquier hora y vamos a analizar cuáles son los pasos a seguir, estamos muy preocupados", indicó.

Informe de Juan Pablo Viola.