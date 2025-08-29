En vivo

Juraron 22 fiscales para Rosario y 5 para Venado Tuerto: "Solo descansan hoy"

La Fiscal General, María Vranicich, lo calificó como “de enorme trascendencia institucional” para el Ministerio Público de la Acusación provincial. También habló Merlo, fiscal regional de Rosario.     

29/08/2025 | 17:32Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Tribunales Provinciales de Rosario.

En un acto de profunda relevancia para el sistema judicial provincial, 27 fiscales adjuntos subrogantes prestaron juramento este viernes para integrarse al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

La ceremonia, realizada en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia, en Rosario, marcó un hito al incorporar en un mismo día a 22 fiscales para la Circunscripción Judicial N° 2 (Rosario) y a 5 para la N° 3 (Venado Tuerto).

La Fiscal General de la Provincia, María Cecilia Vranicich, no ocultó su satisfacción y destacó la jornada. “Para nosotros es un día de enorme trascendencia institucional, hasta podríamos decir inédito, ¿no? Porque en un mismo día estamos incorporando 22 fiscales para Rosario y 5 fiscales para la regional de Venado Tuerto”, afirmó al móvil de Cadena 3 Rosario.

Un dato que resaltó con particular orgullo es el origen de los nuevos agentes judiciales. “Hay un dato que no quiero dejar de señalar, y es que, de los 22 fiscales, por ejemplo, de Rosario, 18 son integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Es decir, ya llevamos 11 años de funcionamiento y esto va dando sus frutos. Claramente son personas que están preparadas porque saben lo que tienen que hacer”, explicó, añadiendo que los 5 fiscales de Venado Tuerto también son empleados del MPA.

“La alegría es doble porque también es parte del crecimiento de nuestro propio personal”, sostuvo.

La mirada sobre la nueva Constitución

Consultada sobre el proyecto de nueva Constitución provincial, la Fiscal General se mostró optimista respecto a varios puntos, aunque con reservas en otros. “Nosotros hemos tenido desde un principio un posicionamiento institucional claro. Realmente muchas de las cuestiones que hemos planteado los convencionales las han tomado con lo cual estamos muy contentos con la declaración del MPA como independiente del resto de los poderes del Estado en cabeza de un fiscal general”, declaró.

No obstante, aclaró que existen diferencias en otros aspectos. “Luego, bueno, nosotros con respecto a la selección de fiscales y a la remoción de fiscales, teníamos un posicionamiento distinto. Estamos haciendo también hasta hoy mismo algunas propuestas (…) de mejora que para nosotros entendemos que puede mejorar lo que se está proponiendo”, indicó.

Ante la pregunta de si el mecanismo de subrogancia, que será evaluado por el gobierno provincial, podría generar conflictos de intereses al investigar al propio gobierno, la Fiscal General fue contundente: “No, no, eso bajo ningún punto de vista. El Ministerio Público de la Acusación tiene una jerarquía propia (…) y ellos van a seguir instrucciones solo de nosotros, así que no hay ningún temor con respecto de eso para nada”.

Por su parte, Matías Merlo, quien juró como Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, recibió a los nuevos fiscales y detalló el plan de trabajo inmediato. “La verdad que estamos muy contentos con la incorporación de los nuevos fiscales. Ya en el día de ayer me entrevisté personalmente con casi todos ellos en charlas informales (…) a los fines de asignarles cuál es su lugar de trabajo”, señaló.

Merlo enfatizó que el refuerzo humano permitirá fortalecer las políticas de persecución penal en áreas críticas. “(…) haciendo hincapié en las áreas de violencia altamente lesivas, como también las áreas de microtráfico y el área de género”.

Respecto al comienzo de sus funciones, fue claro: “Los fiscales, el único día de descanso que van a tener va a ser hoy, en virtud de poder comer con sus familiares, y los fiscales que están en el área de violencia altamente lesiva, ya empiezan a partir del mediodía a estar acompañados con el fiscal de turno”. Y sentenció: “Uno jura, es un compromiso, y tiene que estar disponible del minuto cero”.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

