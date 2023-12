Expectativas en las jugueterías de Córdoba por las ventas de Navidad

A días de Navidad los padres recorren las jugueterías de Córdoba para intentar cumplir con los pedidos de los niños a Papá Noel.

Guillermo, gerente de un local comercial, contó a Cadena 3: “Las ventas no son las esperadas, pero son óptimas por ahora”.

“El ticket promedio es de entre 15 y 25 mil pesos llegando a los 30 mil en el Cerro de las Rosas y a 10 mil en las sedes barriales”, detalló.

Y advirtió: “Desde la semana pasada decidimos no aumentar los precios, también por una cuestión de tiempos, porque a la gente no le gusta entrar y ver que los productos no tienen precio”.

Los más vendidos son los autitos y las muñecas; y también los juegos de mesa.

Informe de Fernando Barrionuevo.