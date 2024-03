Entregó parte de su jubilación para pagar la luz de su negocio y debió cerrarlo

La escalada de las tarifas eléctricas en Córdoba tras el retiro de subsidios ha llevado a algunos comerciantes a cerrar sus negocios. Es el caso de Norma, una jubilada de 65 años de la localidad de El Manzano, que tuvo que cerrar su pequeño kiosco debido al aumento del 107% en su factura de luz.

El incremento fue tal, que la comerciante debió pagar con parte del dinero que recibe de su jubilación.

Norma, quien tenía su negocio hace ocho años y era su única fuente adicional de ingresos, recibió una boleta por $300.000 y cobra sólo $200.000 de jubilación. Desesperada y sin poder enfrentar los costos, se vio obligada a cerrar su local y poner en venta todas sus pertenencias.

"No puedo más, estoy desesperada", le dijo Norma a Cadena 3 con lágrimas en los ojos. "Mi negocio no es de esos locales que venden mucho, era apenas un kiosco. No vendo en cantidad. Yo abría a las 5:30 de la mañana de corrido hasta las 9 de la noche. Y así todo, ni siquiera con mi jubilación puedo cubrir la luz", precisó la comerciante.

Y añadió: "Puse en venta todas las cosas que tengo. Cobré la jubilación y así como cobré, entregué una parte para pagar la factura, no puedo pagar todo. Juro que estoy desesperada. Antes pagaba $147.000, que ya era mucho. Ahora me llegó $300.000. Cambiaré de rubro supongo, por algún local que no requiera tener cosas enchufadas".

Además del golpe económico, el cierre del negocio también ha tenido un impacto emocional sobre Norma ya que el kiosco era una forma para ella de interactuar con los vecinos y mantenerse socialmente activa.

Ahora, la propietaria del negocio espera vender sus heladeras y otras pertenencias para poder sobrevivir. Sin embargo, ella no tiene esperanzas de reabrir su negocio en el futuro cercano. "Es imposible", lamentó.

El caso de Norma no es el único, dado que otros vecinos de la zona de Sierras Chicas han manifestado su malestar por las abultadas facturas de electricidad que han recibido en el último tiempo. Las críticas están centradas en el método que utilizan las cooperativas de la zona para facturar.

Por otra parte, dos despensas vecinas de esa zona de la provincia de Córdoba enfrentan una disparidad asombrosa en sus facturas de energía eléctrica.

En El Pueblito, donde el servicio es prestado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), la boleta ascendió a 89.875 pesos. Sin embargo, en El Manzano, operado por la Cooperativa Agua de Oro, la tarifa se disparó a 893.540 pesos, es decir, 10 veces más. Se trata de comercios que están ubicados a cinco kilómetros de distancia entre sí.

La titular de la Cooperativa Agua de Oro, Claudia Arienti, había afirmado en diálogo con Cadena 3 que no había errores en la facturación y que la diferencia entre las facturas se debe a los costos que la cooperativa tiene que asumir para mantener el servicio.

Informe de Fernando Barrionuevo.