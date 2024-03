¿Qué hacemos con las 204 cooperativas eléctricas?

Adrián Simioni

El tarifazo eléctrico está poniendo en discusión y exponiendo a la luz muchísimas cosas.

Vivir durante 20 años con precios de la luz de fantasía generó muchas distorsiones. Comercios e industrias se dan cuenta ahora de que sus costos en energía eran una ficción y se tendrán que acomodar. Municipios y provincias aprovecharon que los usuarios no pagábamos la luz para llenarnos la boleta de impuestos y cargos. 10% de la boleta. Una locura. ¿Qué esperan para derogar esos impuestos?

Una tercera distorsión. Las distribuidoras –como Epec, la EPE, las cooperativas, cualquiera en el país- también fueron subiendo sus tarifas sin demasiado drama aprovechando que los usuarios no pagábamos la luz. Lo único que pagábamos era el precio de repartir la energía, no la energía en sí, así que los distribuidores no tenían demasiada necesidad de ganar eficiencia, ganar escala para no ser tan caros. En la factura, el 80% del monto llegó a ser para pagar el costo de distribución y sólo el 20% restante para pagar la energía en sí. Ahora la ecuación se invirtió: es 30% y 70% respectivamente. Y todavía falta.

Esto es uno de los puntos que está detrás de la discusión abierta ayer por el fabricante de chacinados de Huinca Renancó que fue a pagar su factura llevando sus billetes en una carretilla. La electricidad cuesta mucho más en general en los pueblos donde hay cooperativas que en las ciudades atendidas por Epec.

Una parte es natural. En los pueblos y zonas rurales de las cooperativas hay menos clientes por kilómetro de cable, así que es más caro llevar la luz. Eso es lógico.

Pero hay otra cuestión. Que tiene que ver con la escala y la eficiencia del sistema actual. En Córdoba hay 204 cooperativas. Sirven al 70% del territorio, pero tienen el 30% de los clientes. Exactamente al revés de Epec. Tienen 3.700 empleados, contra 2.500 de Epec. Muchas son extremadamente pequeñas para un negocio tan complejo. Son 204 camionetas para 204 presidentes; 204 secretarias; 204 guardias para pocos hogares; etc. A veces es para servir a dos pueblos que están a 15 kilómetros entre sí, menos que lo que mide de lado el departamento capital. Estos 20 años de jolgorio tarifario les permitieron a las 204 cooperativas despreocuparse de todo esto que les impide ser eficientes. Por supuesto que no todos los casos son iguales, pero así, sistemáticamente, es un modelo que no tiende a la eficiencia. Y ahora ya es imposible seguir ignorando el tema.

En algún momento se habló en Córdoba de la necesidad de impulsar un proceso de concentración y consolidación de tantas empresas dispersas para que ganaran eficiencia. Para que funcionen mejor con menos recursos y entonces puedan ser más baratas para sus socios.

Pero el tema no es fácil. Hay cuestiones políticas, económicas y laborales en cada pueblo. Nadie quiere ceder poder, dinero, empleos.

Pero el proceso va a ser inevitable si se quiere mejorar.

Las cooperativas son como un consorcio de un edificio. Son los propios habitantes de cada pueblo y socios de cada cooperativas los que tienen que decidir si las 10 cooperativas de los 10 pueblos de una zona de Juárez Celman deben fusionarse y achicar costos. Si quieren tener dos cuadrillas en lugar de 10. Si quieren empezar a pagar sólo dos camionetas en lugar de 10.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La alternativa es que las cooperativas renuncien a su concesión eléctrica y la cedan. ¿Tomaría esas áreas a su cargo Epec? En el gobierno de Llaryora no ven con disgusto la idea. Aunque hacen todas las reservas. Por ejemplo, para Epec no sería negocio hacerse cargo de las cooperativas con todos sus empleados, con todas sus estructuras y con todos sus costos.

Veinte años de un precio falso terminan deformando la realidad. Y con esa nueva realidad es que no estamos encontrando.