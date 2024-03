Por qué es tan cara la energía de las cooperativas y de Epec en Córdoba

La imagen del hombre que llevó casi 1 millón de pesos en efectivo a bordo de una carretilla recorrió todos los portales informativos del país. Darío Villaruel es un vecino de Huinca Renancó, localidad al sur de Córdoba, que pagó a la cooperativa de energía 840.000 pesos para el negocio y 150.000 en una casa particular.

"Los comerciantes de Huinca no pedimos subsidio sino el precio que tiene Río Cuarto o Córdoba. Vienen a hacer política pero en avión y helicóptero no saben lo que pagamos en luz", lamentó en diálogo con Cadena 3 el lunes.

Al respecto, el exsecretario de Energía de la Nación, Raúl Olocco, habló en Siempre Juntos y dijo que fue una imagen muy representativa de lo que nos pasa en Argentina desde el punto de vista monetario y respecto a lo que va a costar la luz. "Antes podíamos disponer de la energía que quisiéramos y ahora no", sostuvo.

Respecto al costo de la energía de las cooperativas y Epec, recordó que "las cooperativas fueron un factor importantísimo en Córdoba y Santa Fe para el desarrollo eléctrico de las provincias. Pero como todo, se ha ido descomponiendo. Hoy uno va a una cooperativa del interior y los empleados no tiene donde sentarse".

Olocco dijo que no hay que generalizar, pero sostuvo que "se ha bastardeado el verdadero principio del cooperativismo: llevar la luz a lugares donde no había servicio".

Y añadió: "A la luz hoy le cargan los impuestos de alguna localidad y los fondos para hacer obras públicas, que no digo que no sean útiles. Pero no se lo carguen a la tarifa eléctrica. El otro problema es Epec, porque cuando tengamos que pagar la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) la pagan los ciudadanos de Huinca Renancó o Tránsito, por ejemplo".

En ese sentido, Olocco precisó en Cadena 3 que el 27% de la factura de Epec corresponde al valor agregado, un 44% responde al costo de la energía mayorista y el 29% restante corresponde a impuestos. "Hay una gran culpa del Estado provincial con Epec y cooperativas. Epec debería liberar el transporte y que las cooperativas compren a precio mayorista", explicó.

También dijo que hay cooperativas que tienen 30 usuarios que "no tienen sentido de ser" y que hay que "unirse mediante una asociación". "El sector energético condicionó el futuro del país. Mientras sigamos así, con cualquier gobierno, vamos a seguir teniendo problemas porque las líneas de transporte de energía están deterioradas. No hay energía más cara que la que no se tiene y eso es lo que estamos viviendo", advirtió.

El exfuncionario recomendó a los usuarios particulares que ahorren energía, que las cooperativas limpien sus gastos superfluos y que el Gobierno de Córdoba solucione el problema actual con las tarifas. "(El Gobierno) Es el gran responsable y tiene mucho que hacer, con una Epec gigante que no les sirve a los cordobeses".

En ese sentido, comparó la situación con lo que ocurre en otros países. "En Estados Unidos, casi el 30% de la distribución es por cooperativas y anda perfecto, con un costo mínimo. Compran la energía al Estado y la distribuye, compitiendo para saber cuál es el precio más barato. ¿Por qué no funciona acá en Argentina?".

Por último, Olocco dijo que hay que tratar de cambiar el sistema de electricidad. "Que funcionen bien las térmicas, revisar el cableado y ahorrar, no hay mucho más que hacer. Es una vergüenza que se observen columnas de alumbrado públicas encendidas durante el día", concluyó.

Entrevista de "Siempre Juntos".