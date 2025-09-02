En vivo

Ahora país

El Senado respalda a los periodistas ante la denuncia del Gobierno

Convocaron a una conferencia de prensa tras la polémica por los audios filtrados de Karina Milei y Diego Spagnuolo. 

02/09/2025 | 14:22Redacción Cadena 3

FOTO: La senadora Carolina Moisés.

  1. Audio. Senadores rechazan censura previa de audios y respaldan libertad de expresión

    Cadena 3

    Episodios

La filtración de audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, desató una fuerte controversia política y jurídica. Ante esto, el Senado convocó una conferencia para respaldar a los periodistas ante la medida de "censura previa" por parte del Gobierno.

La diputada Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, lidera el encuentro.

Durante la conferencia, Moisés sostuvo: "Nunca en los años de democracia que vivimos se ha llegado a pasar un límite como este". La legisladora criticó la decisión de censura previa, calificándola de "anticonstitucional".

El evento también contó con la participación de otros senadores como Pablo Blanco y Martín Lousteau. Este miércoles se convocará formalmente a la Comisión de Libertad y Expresión del Senado para analizar la decisión judicial que prohíbe la difusión de los audios.

Desde el Gobierno, se argumenta que la difusión de los audios representa un delito, alegando que grabar ilegalmente a un funcionario viola secretos de Estado. Además, se descartan limitaciones a la libertad de prensa y se enfatiza que la presentación judicial busca actuar ante la presunta comisión de un delito.

Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? La filtración de audios de Karina Milei y Diego Spagnuolo generó controversia política y jurídica.

¿Quién lideró la conferencia? La diputada Carolina Moisés lideró el encuentro en defensa de la libertad de prensa.

¿Cuándo se convocará a la Comisión de Libertad y Expresión? Se convocará formalmente este miércoles.

¿Dónde tuvo lugar el evento? El evento se realizó en el Senado.

¿Por qué se considera censura? Se considera censura porque se impidió la difusión de los audios, lo que Moisés calificó de "anticonstitucional".

