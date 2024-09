El colombiano que vive en Córdoba al que ligan a Hezbollah: "Vivo una pesadilla"

La Unidad de Información Financiera (UIF), la Justicia Federal y la Procelac investigan a un joven colombiano residente en Córdoba por aparentemente estar vinculado con la financiación del terrorismo internacional.

Se trata de Miguel Fierro Uribe, quien se presenta en las redes sociales como profesor de idiomas y experto en criptomonedas y fue acusado de hacer transferencias de criptomonedas que superan los 1.700 millones de pesos.

El destino de la operación, según la Justicia, es una billetera virtual controlada por Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law, financista de Hezbollah, que ya está bajo alerta roja en Estados Unidos.

En una entrevista con Cadena 3, Fierro Uribe se defendió de las acusaciones. "Nunca tuve un vínculo con ningún terrorista ni con nada". Explicó que es docente y que llegó a Argentina en 2012 con el sueño de continuar su carrera académica. "Soy una persona de clase media pobre, soy un docente común, y ahora me veo envuelto en una situación que nunca jamás imaginé", agregó.

"Soy licenciado en Idiomas, vine a la Argentina a estudiar por un sueño, a continuar progresando en mi vida académica. Llego a la ciudad de Córdoba y empiezo a estudiar una maestría en literatura, que es lo que me encanta. A partir de ahí, por cuestiones personales y económicas no pude terminar, me casé, tuve un hijo, tengo una maravillosa familia, que lastimosamente estamos viviendo una pesadilla. Estamos devastados", describió.

Y añadió: "En el año 2021, con mi carrera docente, compré un curso de criptoactivos, simplemente para saber, para invertir, con conocimiento extra a lo que estaba haciendo. Pero no es que soy un especialista con miles de años de estudios, soy una persona de clase media pobre, soy un docente común".

El docente relató que se enteró del bloqueo de sus cuentas bancarias por una solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF) y se presentó ante el juzgado federal para aclarar su situación. "No tuve una comunicación oficial y nunca tuve antecedentes penales, nunca contraté a un abogado en mi vida", aseguró, enfatizando que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre las acusaciones en su contra.

"En el banco me dicen que hay una solicitud de la UIF. En ese momento no sabía ni tenía idea de qué era la UIF. Busco, investigo qué es y consigo algunos correos, me dieron un formulario y solicito que me digan qué es lo que está pasando. A medida que pasan los días, el miércoles pasado surge una noticia en los medios de comunicación generando un desastre en mi vida, generando un daño terrible tanto psicológico como físico porque hace muchos días que no duermo con mi familia. Hice un descargo poniéndome a disposición y consultando por qué me vinculan a una organización terrorista", describió.

Desde la defensoría pública, según explicó Miguel a Cadena 3, hasta este lunes no pudieron precisarle más información sobre las acusaciones. "En mis certificaciones contables, yo tengo absolutamente registrado todo. No tengo 1.700 millones de pesos. Tengo un auto viejo del 2008 que compré con crédito, y todo como hacen todas las familias trabajadoras. No tuve nunca ningún contacto con ningún terrorista, nunca nadie me ofreció nada y esos montos exorbitantes que se dicen, no tienen para nada que ver con mi actividad", afirmó.

Fierro Uribe también negó haber realizado las transacciones que se le imputan, afirmando: "No hice ninguna operación con ese monto, porque soy una persona de clase media, que ese dinero no lo tengo, nunca tuve". Además, expresó su preocupación de que su identidad pudiera haber sido utilizada sin su consentimiento. "Estoy sospechando de que hayan usado mi identidad", declaró.

En ese sentido, el acusado negó ser el financista de Hezbollah. "No tengo absolutamente idea de quién es Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law, nunca tuve contacto. Si yo tuviera algo que ver con eso, no estaría dando la cara, ni estaría presentándome a la Justicia. El último viaje que hice fue en el año 2017 y no pude volver a viajar a visitar a mi familia por cuestiones económicas", señaló.

El hombre manifestó que es el primer interesado en que su situación se esclarezca. "Voluntariamente me dirigí al Juzgado Federal, por medio de un defensor público, y me puse a disposición que si requerían alguna otra información o algo, que me llamen, que yo soy el primer interesado en que esto se esclarezca".

"Toda información se la proporcioné a la Justicia, es una información que pública porque la AFIP tiene mis declaraciones juradas. Aparte es un monto que no tiene absolutamente nada que ver con eso (en referencia a los millones de pesos presuntamente transferidos). Quiero que se esclarezca pronto porque realmente me han arruinado la vida", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.