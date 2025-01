Contra el cierre de calles, Lemoine implicó a Villarruel en la medida

La diputada nacional por La Libertad de Avanza, Lilia Lemoine, volvió a cuestionar hoy la idea del intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, de cerrar calles, algo que el propio jefe municipal congelo de momento.

Lemoine, que estuvo el fin de semana en Villa Allende por invitación de un vecino, fue muy crítica a la medida. Y sugirió que la vicepresidenta Victoria Villarruel lo apoya.

Afirmó que no se puede "pedir a la gente que se encierre, que haga toque de queda, que de cierta hora a cierta hora no circule por una calle, y ponerle un portón".

"Y además, cobrándole impuestos y endeudándose en el municipio para hacerlo", añadió.

Por eso, consideró: "Es un proyecto liberticida que va contra la libre circulación que permite nuestra Constitución Nacional. Es una locura, lo están diciendo abogados constitucionalistas, no lo digo yo. Entonces, no me importan los argumentos. En los argumentos yo te puedo justificar cualquier cosa. Pero en la realidad, a los delincuentes no se los detiene con una valla. Y mucho menos se les pone un horario a los vecinos".

Continuó: "Y no se les cobra. Porque a los vecinos hay que darle seguridad y justicia desde el Ejecutivo, desde el nivel municipal, provincial, nacional. Y se les hace deuda para encerrarlos".

Finalmente, sostuvo que la consulta que se había previsto resultaba en "voto calificado" porque solamente hubiesen podido votar los propietarios.

"Para mí aplazarlo es una barbaridad. Porque significa lo seguimos considerando. Y no, yo creo que lo que tienen que hacer es proveer una solución realista y con sentido", enfatizó.

Lemoine implicó en la discusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien también estuvo en Villa Allende y apareció junto al intendente Cornet.

- ¿La vicepresidenta está a favor de este proyecto, quiere decir?

- No lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que a mí me dijeron preocupados que ese proyecto tenía apoyo del Gobierno Nacional. Y probablemente esos comentarios venían de parte de que la vicepresidenta se estaba paseando por Villa Allende. Como los vecinos me informaron, yo no lo sabía. Ella misma subió fotos con el intendente que está proponiendo este proyecto. Entonces, ¿cómo puede ser que ella venga acompañada al intendente por Villa Allende y le pase en la cara a los vecinos cuando hubo una protesta de 300 vecinos pidiendo que, por favor, eso no ocurriera? Me parece que, si no está al tanto, la desconexión es brutal. Y, por otro lado, me han dicho que el intendente dice seguir las ideas políticas de Javier Milei. Cosa que te puedo decir en este instante, que es mentira. La sigue porque le conviene electoralmente.

Entrevista de Guillermo López.