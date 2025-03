Confesó haber matado a su amigo por un botín: lo arrojó a un canal maestro

Por Juan Federico

Un escalofriante caso policial sacudió a la ciudad de Córdoba, dejando al descubierto una trama de violencia, adicción y degradación social. Claudio Maximiliano Jiménez, alias "El Mono", de 26 años, confesó haber asesinado a palazos a su amigo Axel Frías, un joven de 18 años, en el barrio Los Cortaderos, cerca del aeropuerto, para luego arrojar su cuerpo al canal maestro y simular un accidente.

El hecho, ocurrido en abril de 2024, culminó con una condena de ocho años y medio de prisión tras un juicio abreviado.

La historia comenzó el 23 de abril de 2024, cuando la familia de Axel Frías denunció su desaparición. Axel era un joven con problemas de adicción al "pipazo" –una forma de consumo de drogas– que solía dormir en la calle y, en ocasiones, cometía robos. Durante 15 días, su paradero fue un misterio, hasta que el sábado 8 de mayo de ese año, un grupo de jóvenes que ingresaba a un predio de fútbol amateur en la zona descubrió un cuerpo flotando en el canal maestro, detrás de una de las canchas. Era Axel.

En un primer momento, se especuló que el joven, bajo los efectos de las drogas, había caído al agua y se había ahogado. Sin embargo, el informe de los peritos de la morgue judicial reveló una verdad mucho más oscura: Axel ya estaba muerto cuando ingresó al canal. Había sido asesinado a golpes en la cabeza con un palo.

El fiscal Juan Pablo Klinger tomó el caso y comenzó una investigación para identificar a las últimas personas que estuvieron con la víctima. Las pesquisas apuntaron a Claudio "El Mono" Jiménez, quien formaba parte del grupo de amigos con el que Axel solía reunirse a consumir drogas en una gruta cercana al barrio.

Inicialmente, Jiménez negó toda responsabilidad, alegando que Axel se había ido solo y que desconocía qué le había pasado. Sin embargo, tras ser presionado por las pruebas, confesó ser el autor del crimen.

Según su declaración, la noche del asesinato discutieron por un "botín" –un pequeño robo que planeaban usar para comprar más droga–. En medio de la pelea, Jiménez tomó un palo que encontró en el lugar y golpeó a Axel en la cabeza hasta matarlo. Luego, arrastró el cuerpo de su amigo y lo arrojó al canal para encubrir el homicidio.

El caso llegó a la Cámara Tercera del Crimen, donde Jiménez optó por un juicio abreviado. En una declaración que estremeció a los presentes, afirmó: "Hoy voy a confesar, voy a pactar un juicio abreviado porque hoy no me drogué". En su relato, expuso las duras condiciones de su vida: "No sé leer ni escribir. No me acuerdo el día que nací. Creo que somos más o menos 10 hermanos. Me drogo desde los 13 años".

La jueza Palacios de Arato lo condenó a ocho años y medio de prisión y ordenó que, durante su reclusión, reciba tratamiento urgente por su adicción.