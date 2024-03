"Quiero que mi hijo quede detenido", el drama de la mamá de un adicto al pipazo

El drama de Estela y su familia en Villa Cornú parece nunca acabar. En diciembre del año pasado ella y su hijo Joel brindaron notas a Cadena 3 contando el drama de las adicciones y el flagelo del "pipazo", la droga a la que es adicto Joel.

El joven de 24 años había sido internado tras el pedido que hizo ante los medios su mamá. En su momento el muchacho dijo a Cadena 3: "Es una lucha de todos los días, vivo peleando por no robar, por no drogarme, por no fallarle a mi familia”.

Sin embargo, este sábado Estela contó que en la aldea municipal donde estaba "le soltaron la mano". "Todas las noches le pido a los santos que lo cuiden y lo protejan porque lo estoy velando en vida. Mi hijo es una bomba de tiempo", lamentó la mujer.

El pipazo, como se conoce a esta droga es cocaína mezclada con otras sustancia que se termina fumando, por lo que los adictos terminan con los dedos y la boca quemada. Las dosis rondan los 2.000 a los 3.000 pesos y es infernal la cantidad que llegan a consumir por día, llevándolos a cometer delitos para poder comprarla.

Estela asegura que prefiere que su hijo esté preso, antes de que siga consumiendo, porque de lo contrario terminará muerto, ya sea por una sobredosis o porque alguien lo va a matar.

Ahora el joven estaría detenido porque, según le dijeron, quiso entrar a robar en el cementerio de Villa Allende Parque. "Le pido al juez que lo deje encerrado y lo siga una psicóloga y pueda salir de la droga y del pipazo donde está metido. Yo quiero que quede detenido porque si sale lo van a matar, yo prefiero que este preso porque estoy cansada de que ande por la calle", suplicó Estela.

Su madre asegura que Joel "no era un chico así", pero que "se metió en la droga y no puede salir".

"Han venido unos vecinos a mi casa buscándolo a Joel y me dijeron que lo van a matar porque saca cosas para vender y para drogarse. Se va a morir por el consumo o porque lo van a matar por estar robando", lamentó.

En el barrio hay al menos 20 puntos de venta de droga en un radio de cinco manzanas. Detrás de un colegio público y un dispensario hay un descampado donde chicos consumidos por la droga se quedan a dormir.

Conmueve el relato de la impotencia de esta mamá que asegura que su hijo no encuentra una salida. "Él quiso internarse, fue a la psicóloga y dijo que estaba cansado de drogarse y de robar y lo mandaron a hacerse unos estudios de la boca, análisis de sangre e iba a pasar por una entrevista para ver si tenía que internarse, pero él no iba a hacer nada de eso porque está en la calle y yo le dije a la psicóloga y no me escuchó", advirtió Estela.

Ayer, a su hijo lo habrían detenido, según comentarios que le llegaron.

Al lado de la cama de Estela, en la mesa de luz tiene una vela prendida siempre, junto a la virgencita de Salta y una foto de su hijo sonriente y sano. Asegura que todos los días espera un llamado con el temor de que le avisen que su hijo murió.

Informe de Juan Federico