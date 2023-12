La madre de un joven adicto al "pipazo" pidió por una ley de salud mental

Estela, una vecina de Villa Cornú en la ciudad de Córdoba, que la semana pasada contó a Cadena 3 que el mayor de sus 11 hijos se había convertido en un delincuente que robaba para comprar droga (el llamado “pipazo”), relató este miércoles que el joven llegó a su casa y recibió atención médica.

“El viernes golpeó las manos y abrió el portón, salí, lo vi muy flaco, no se podía sostener y lo entré en la casa, lo acosté, lloraba y decía que no podía respirar, le envié un mensaje a Juan (Federico, periodista de Cadena 3), él me dijo que llamara al 107, vino la Policía y me aconsejaron que lo llevara al hospital cercano al CPC de Argüello”, relató

Y prosiguió: “Allí estuvimos hasta las 4 de la mañana porque estaba deshidratado, estaba anémico, tenía neumonía, hongos en manos y pies, lo tuvieron con oxígeno y suero”.

“Lo llevé a mi casa, luego me fui a trabajar, le mandé un mensaje a Sofía de la Secretaría de Adicciones y pedí que lo internen, me dijo que necesitaba esperar hasta el martes, pero se iba a volver a ir de casa”, explicó.

“Y gracias a Juan Federico y al Turco Genesir que hizo el puente para que me llamaran;(...) ahora mi hijo está en el neuropsiquiátrico, pero tengo miedo que se vaya porque firmó la internación bajo su voluntad”, advirtió.

Y cerró: “Mi hijo es una bomba de tiempo, pido al director del neuropsiquiátrico que no lo deje salir, él tiene voluntad pero la droga es más fuerte que él;(...) daría mi vida para ver a mi hijo feliz de nuevo de nuevo”.

Por último, pidió por una ley de salud mental que permita internar a las personas adictas adultas sin su consentimiento, ya que no tienen la capacidad de decidir sobre sus conductas.

Entrevista de Rodolfo Barili.