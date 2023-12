FOTO: El drama del "pipazo" en primera persona: “Siento que me he fallado a mí mismo".

Cadena 3 dialogó con Joel, el joven de 24 años que vive en Villa Cornú en la ciudad de Córdoba y cuya madre, Estela, pidió ayuda para liberar a su hijo de la droga (del llamado “pipazo”).

Ahora, estando contenido por una fundación, Joel contó: “Es una lucha de todos los días, vivo peleando por no robar, por no drogarme, por no fallarle a mi familia”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Yo noto la diferencia, es sentirme feliz de poder amarme a mí mismo, cuidar mi piel, poder querer a otras personas y poder ayudar a mis amigos para que salgan de todo eso”, indicó.

Y describió su dura experiencia: “La droga es una enfermedad que te quita muchas cosas, a mí me quitó dos hijos, al segundo lo tuve que sacar del inodoro, ahí caí pésimo en la droga, le empecé a robar a mi familia, me separé de mi señora, viví en un par de años en la calle; he gastado casi 400 lucas (400 mil pesos) en droga y quería más”.

Joel estuvo internado en el neuropsiquiátrico de Córdoba en dos oportunidades. “Estando ahí soñaba con plata, me escapé, me drogué, pero escuché a mi mamá y hoy estoy en la iglesia, en la fundación, y voy cambiando de a poco”, relató.

“Siento que me he fallado a mí mismo y a mi familia, porque yo era un chico laburador que me ganaba la vida con el lomo”, recordó.

Entrevista de Juan Federico.